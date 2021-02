Afin de fabriquer bon nombre d’équipements essentiels à votre survie, l’établi est le cœur central du jeu dans Valheim. Celui-ci permet de fabriquer énormément de choses bien utiles pour votre survie, et après vous avoir montré comment avoir une pioche, on vous explique comment confectionner un établi.

Comment fabriquer un établi

Pour parvenir à fabriquer l’établi, vous devez tout d’abord confectionner un marteau. Il vous faudra accéder au menu de crafting via la touche tab, et vous devrez disposer de trois bois et deux pierres pour effectuer cette opération.

Ensuite, équipé de votre marteau vous devrez faire un clic droit, et ainsi accéder à un menu de fabrication plus complet. Il suffira de choisir l’onglet fabrication, puis sélectionner l’établi qui vous coutera 10 de bois pour le créer.

Désormais, vous voilà prêt à fabriquer mille et une joyeusetés pour armes et protéger votre personnage comme il faut. Valheim est disponible en accès anticipé sur PC. N’hésitez pas à consulter nos autres guides sur le jeu.