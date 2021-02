Sorti complètement de nulle part en ce début de mois de février 2021, Valheim est arrivée en accès anticipé sur Steam et a fait grand bruit auprès des joueurs. Titre multijoueur prenant place dans un purgatoire inspiré par la culture viking, il a rapidement trouvé son succès, avec plus d’un millions de joueurs en quelques jours seulement. On fait le point sur ce succès et l’on vous partage moult guides et autres astuces.

Guide Valheim

Dans cette première section, vous retrouverez diverses astuces concernant Valheim. On vous guide avec des conseils, des soluces de débutant et d’autres tips. A noter que l’article sera régulièrement mis à jour.

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce Valheim ?

Valheim est un jeu d’action et de survie multijoueur en monde ouvert. Il nous plonge dans un univers fantastique inspiré de la mythologie nordique. Des vikings voyez-vous. Il est développé par le studio Iron Gate et publié par Coffee Stain Publishing.

Quand sortira Valheim ?

Le jeu est d’abord sorti en accès anticipé début 2021, le 2 février plus précisément. Une sortie définitive est fixée pour 2022 mais rien n’est encore décidé.

Est-ce qu’on peut jouer en solo à Valheim ?

Bien que Valheim soit un jeu de survie multijoueur, oui, il est tout à fait possible de jouer en mode solo. De plus, il offre une expérience tout à fait convaincante en solitaire. Néanmoins, pensé pour être abordé en coopération (jusqu’à 10 joueurs), certaines activités restent tout de même plus plaisantes à plusieurs.

D’ailleurs, il n’est absolument pas nécessaire d’avoir une connexion internet. Si vous jouez tout seul, dans ce cas, vous pouvez jouer hors ligne si vous le souhaitez. A chaque fois que vous créez un monde, il est enregistré sur votre ordinateur en local et dans le Steam Cloud.

Quelles sont les mises à jour prévues pour Valheim ?

Pour le moment, Iron Gate n’a pas précisé les dates de sorties des futures mises à jour, mais le jeu devrait rester en accès anticipé durant un an environ. Le studio a néanmoins détaillé sa feuille de route, avec une première mise à jour qui améliorera le système de camp, puis une autre qui corrigera et qui mettra en avant la navigation et les bateaux.

Est-il possible de jouer à la première personne ?

Non, Valheim est un jeu essentiellement à la troisième personne. Pour le moment, il n’est pas possible de faire passer la caméra en vue à la première personne.

Est-ce que Valheim est jouable à la manette ?

Etant seulement disponible sur PC pour le moment, Valheim a été pensé pour le combo clavier/souris, mais il est cependant possible de connecter une manette. Valheim est notamment compatible avec une manette Xbox 360, ainsi qu’une manette Xbox One.

Est-ce qu’il y a du PvP dans Valheim ?

Valheim est surtout conçu comme étant un jeu proposant une aventure à vivre en coopération. Toutefois, il est bien possible de s’adonner à du PvP en activant l’option à travers le menu d’inventaire, afin de s’organiser des duels ou des batailles en équipes contre d’autres joueurs sur le même serveur.

Quelles sont les configurations requises pour jouer à Valheim ?

Voici les configurations demandées pour pouvoir profiter de Valheim sur PC.

Configuration minimale

Windows 7 ou plus

2.6 GHz Dual Core ou similaire

4 Go de RAM

GeForce GTX 500 series ou similaire

DirectX Version 11

1 Go d’espace libre

Configuration recommandée

Windows 7 ou plus

Processeur i5 3GHz or ou mieux

8 Go de RAM

GeForce GTX 970 series ou similaire

DirectX Version 11

1 Go d’espace libre

Trailer de lancement

En bref

Valheim

Éditeur : Coffee Stain Publishing

: Coffee Stain Publishing Développeur : Iron Gate

: Iron Gate Genre : Action Survie Multijoueur

: Action Survie Multijoueur Prix : 16,79€

: 16,79€ Console : PC

: PC Date de sortie : 02/20/2021 (accès anticipé)

Pour ne rien manquer des nouveautés du jeu, pensez à suivre l’actualité de Valheim sur notre site.