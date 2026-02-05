Nintendo Direct Partner Showcase : Le résumé de toutes les annonces (Indiana Jones, Kyoto Xanadu…)

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces du dernier Nintendo Direct Partner Showcase, avec toutes les vidéos et informations au sujet des jeux présentés.

Orbitals

Date de sortie : été 2026

On commence donc par le simili It Takes Two, un jeu complètement coop où l’on suit les aventures d’un duo dans un champ d’astéroïdes, le tout avec une esthétique de vieil anime japonais. On voit ici que chaque personnage aura ses propres tâches à accomplir, tout comme les jeux de Hazelight. Le concept n’est donc pas inconnu, mais le charme du jeu est indéniable.

Paranormasight: The Mermaids’ Curse

Date de sortie : 19 février 2026

Nouvel épisode pour la saga Paranormasight avec Paranormasight: The Mermaids’ Curse, qui nous entraînera cette fois-ci dans les profondeurs de l’océan avec des histoires sordides à découvrir. En plus de la partie interrogatoire avec les différents personnages, vous devrez ici prendre votre courage à deux mains pour aller explorer les fonds marins en vue à la première personne.

Captain Tsubasa 2: World Fighters

Date de sortie : 2026

La licence Captain Tsubasa revient avec un nouvel épisode basé sur les fondations du jeu sorti en 2020. On y retrouvera plus de joueurs que jamais, avec des attaques spéciales toujours aussi exubérantes, et cette suite semble se focaliser sur la compétition mondiale (même si c’était déjà un peu le cas dans le premier).

Tokyo Scramble

Date de sortie : 11 février 2026

On a d’abord eu peur qu’il s’agisse d’un portage de l’affreux Code Violet, mais ouf, il s’agit plutôt du prochain jeu du studio Binary Haze Interactive (Ender Lilies/Magnolia). Vous incarnerez ici une jeune femme coincée dans le métro tokyoïte, qui cache des dinosaures sortis de nulle part. La particularité du jeu est de nous laisser jouer en multijoueur, en laissant quelqu’un contrôler le personnage, puis une autre personne pour contrôler la caméra, puis une autre pour contrôler les actions. De quoi créer un joyeux bordel.

Valheim

Date de sortie : 2026

Eh oui, en 2026, on parle encore de Valheim. Le jeu de survie viking aura bien droit à sa version Nintendo Switch 2, que l’on a pu voir en vidéo, même si Iron Gate n’est pas encore prêt à donner une date précise et se contente de nous dire que le jeu arrivera sur la machine de Nintendo cette année.

Hollow Knight

Date de sortie : Disponible

Team Cherry avait déjà évoqué le souhait de sortir une version Switch 2 du premier Hollow Knight, qui aurait droit à quelques améliorations. C’est maintenant chose faite puisque cette version est disponible dès aujourd’hui, et elle est gratuite pour toutes celles et ceux qui possèdent la version Switch.

eFootball Kick-Off!

Date de sortie : été 2026

Konami continue d’alimenter eFootball avec du nouveau contenu, et c’est désormais via votre Switch 2 que vous pourrez en profiter avec eFootball Kick-Off!, qui sera sans doute parfait pour profiter de la compétition internationale en regardant les matchs de la Coupe du monde cet été.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Date de sortie : 18 juin 2026

Surfant sur l’aspect HD-2D si populaire chez Square Enix, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a pour lui un sacré charme et a le mérite de proposer autre chose qu’un RPG au tour par tour. L’action-RPG a enfin dévoilé sa date de sortie, et pour ne rien gâcher, vous pouvez jouer à la démo du titre via l’eShop.

Super Bomberman Collection

Date de sortie : Disponible

Si vous adorez Bomberman, cette compilation est faite pour vous. Super Bomberman Collection sort aujourd’hui sur les deux Nintendo Switch et vous proposera 7 jeux avec pas moins de 12 versions au total, avec quelques nouveautés au passage comme un mode Boss Rush et d’autres options.

Final Fantasy VII Rebirth

Date de sortie : 3 juin 2026

Quelques jours seulement après la sortie de la version Switch de Final Fantasy VII Remake, sa suite se prépare déjà à débarquer sur la console de Nintendo. On peut ici voir que quelques concessions graphiques seront nécessaires pour que le jeu puisse tourner, mais au premier coup d’œil, le résultat semble correct. La sortie est prévue juste avant le début de l’été.

Pragmata

Date de sortie : 24 avril 2026

Comme beaucoup d’autres jeux Capcom, Pragmata passe une tête là où il peut lors de chaque showcase important ces derniers temps. Sa version Switch 2 semble en tout cas très propre, et vous aurez l’occasion de la tester dès aujourd’hui avec une démo jouable.

Turok Origins

Date de sortie : automne 2026

Turok sera bientôt de retour avec Turok Origins, chapeauté par Saber Interactive, ce qui a de quoi donner envie. On a pu voir un nouvel extrait du jeu qui sera aussi bien jouable en vue à la première personne qu’à la troisième, avec plein d’options de personnalisation pour décimer de l’alien en masse.

Kyoto Xanadu

Date de sortie : été 2026

Après Tokyo Xanadu, place à Kyoto Xanadu. Ce nouvel épisode s’est fait attendre depuis sa semi-annonce en 2024, et le voici maintenant officiellement présenté. Entre batailles bien dynamiques et vie de lycéens, le jeu ne devrait pas déboussoler les fans, mais revoir la licence après tant de temps d’absence devrait les ravir. Une sortie esrt aussi prévue sur PS5.

Digimon Story: Time Stranger

Date de sortie : 10 juillet 2026

C’était la fête aux portages durant ce Nintendo Direct, alors Bandai Namco en a profité pour annoncer que son Digimon Story: Time Stranger arrivera sur Switch, mais aussi sur la première Switch. Cependant, c’est sur la dernière console de Nintendo que le jeu sera plus à l’aise, en vous laissant le choix entre un mode 4K/30 fps et un mode 1080p/60 fps.

Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok

Date de sortie : 9 juillet 2026

Sorti il y a deux ans sur PC et PS5, l’action-RPG Granblue Fantasy Relink revient dans une version plus complète sur Nintendo Switch 2. On y trouvera toutes les mises à jour déjà sorties pour le jeu, avec des personnages supplémentaires et davantage de boss à combattre.

Monster Hunter Stories 3

Date de sortie : 12 mars 2026

Capcom avait beaucoup de jeux à présenter lors de ce showcase, dont Monster Hunter Stories 3 qui est passé nous faire un petit coucou, simplement pour annoncer la mise en ligne d’une démo gratuite (dont la progression pourra ensuite être transférée vers le jeu final), disponible dès aujourd’hui sur l’eShop.

Arcade & Console Archives

Nintendo a eu l’envie de pousser un peu le jeu rétro avec plusieurs annonces à retenir, comme Arcade Archive 2 Rave Racer qui arrivera le 26 février, tandis que Doraemon est prévu plus tard dans l’année. On a aussi eu la surprise d’apprendre que Cool Boarders et Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos sortent tous les deux aujourd’hui sur l’eShop.

Resident Evil Requiem

Date de sortie : 27 février 2026

On ne pouvait pas échapper à une énième présentation de Resident Evil Requiem, même si on a déjà bien trop vu le jeu. Capcom n’avait rien de très très neuf à nous présenter étant donné que les séquences vues ici étaient tirées des dernières previews du jeu, mais l’éditeur a enfin levé le voile sur les amiibo de Grace et Leon.

Fallout 4: Anniversary Edition

Date de sortie : 24 février 2026

Bethesda a clôturé le showcase avec pas moins de trois annonces, dont des portages déjà annoncés. On commence donc par Fallout 4: Anniversary Edition, qui arrivera à point nommé sur Switch 2 dans quelques jours seulement, maintenant que la saison 2 de la série TV vient de se terminer.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Date de sortie : 12 mai 2026

Autre portage déjà annoncé par le passé par Bethesda, celui d’Indiana Jones et le Cercle Ancien qui montre qu’il ne fera pas tant de concessions que cela sur la console de Nintendo. On sait maintenant que ce portage arrivera, et ce sera pour ce printemps.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Date de sortie : 2026

Dernière annonce de chez Bethesda, et dernière annonce tout court, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered qui trouvera lui aussi le chemin jusqu’à la Switch 2. Rien de très neuf ici, il s’agira de la même version qu’ailleurs avec tous les DLC, mais avec la possibilité de jouer en nomade bien sûr. La sortie est prévue pour cette année.

En plus de toutes ces annonces, Nintendo a lâché à la volée quelques dates de portages comme celui de Tales of Arise qui arrivera le 22 mai sur Switch 2 ; Disney Dreamlight Valley et sa version Switch 2 calée au 25 mars ; ou encore l’annonce de Culdcept Begins pour le 16 juillet. Voilà pour ce Nintendo Direct Partner Showcase, qui n’aura malheureusement pas montré les jeux From Software et qui se sera contenté de pas mal de portages dont certains étaient déjà annoncés.