En accès anticipé depuis plus de 4 ans, Valheim va sortir sur PS5 en 2026

PlayStation Saga

La terre est plus verte ailleurs, ou plus bleue. Après avoir travaillé sur une version Xbox de son jeu, Iron Gate s’est mis en tête de sortir Valheim sur PlayStation 5, mais ce portage nécessite encore un peu de temps puisqu’il n’arrivera qu’en 2026, sans date plus précise pour le moment. Une nouvelle bande-annonce narrée par Neil Newbon (Astarion dans Baldur’s Gate III) a été publiée en marge de cette information.

Henrik Törnqvist, co-fondateur du studio, déclare :

« Nous sommes ravis que Valheim puisse bientôt toucher encore plus de joueurs grâce à son lancement à venir sur PlayStation. En proposant aux nouveaux joueurs comme aux joueurs de longue date une nouvelle plateforme, nous permettons à encore plus de personnes d’explorer le monde que nous avons créé avec tant d’efforts, et nous avons hâte de découvrir leurs histoires lorsqu’ils pourront se plonger dans leurs aventures vikings. »

Cette annonce intervient peu après le déploiement d’une nouvelle mise à jour d’envergure pour le jeu. On pourra maintenant se demander quand Iron Gate compte sortir la version 1.0 de Valheim, si cette version PS5 n’est qu’une « étape » vers la sortie de la version finale du titre. Vikings, prenez encore votre mal en patience, l’attente promet d’être encore longue.