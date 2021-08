Valheim date sa mise à jour Hearth and Home pour le 16 septembre

Valheim n’a cessé de surprendre depuis sa sortie, en réalisant des chiffres de vente démentiels pour un jeu qui n’est encore qu’en accès anticipé. Maintenant que le futur du jeu est plus ou moins acquis avec de tels résultats, il faut bien donner aux gens envie de rester, au moins jusqu’à la sortie finale du titre, et c’est dans cette optique qu’arrive la mise à jour « Hearth and Home ».

Une grosse mise à jour en approche

Cette update s’est donc offert un joli trailer animé qui a eu la chance de passer lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, histoire d’attirer encore plus de monde sur le jeu, si cela est encore possible.

« Hearth and Home » promet d’introduire pas mal de changement dans le jeu, comme un nouveau système de nourriture, des ajustements de gameplay et de nombreux rééquilibrages. Elle arrivera en jeu dès le 16 septembre prochain dans Valheim. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre vidéo dédiée au titre.