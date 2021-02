Pour terraformer le sol ou bien récupérer plus facilement des pierres via des rochers, la pioche est incontestablement un élément indispensable dans Valheim. Sans plus tarder, voici la marche à suivre sur comment obtenir une pioche.

Comment obtenir une pioche

Le moyen le plus aisé d’obtenir cette précieuse pioche ne sera autre que de combattre le premier boss. Une fois ce cerf géant vaincu, le bougre vous donnera du bois dur. Ainsi, et après avoir au préalable fabriqué un établi sous un toit, vous serez apte à pouvoir fabriquer cette pioche en bois de cerf.

Pour ce faire, il vous faudra un bois dur et 10 bois dans votre inventaire. Une fois cette dernière confectionnée, vous pourrez désormais terraformer le sol et briser des rocher encombrant pour vous donner une bonne poignée de pierre. Bien entendu, il sera possible au fil du jeu de récupérer de nouveaux matériaux pour fabriquer d’autres types de pioches encore plus résistantes.

Valheim est disponible en accès anticipé sur PC. N’hésitez pas à consulter nos autres guides sur le jeu.