Lorsque vous débutez dans Cyberpunk 2077, vous allez devoir choisir entre trois origines. Une fois que c’est fait, vous aurez droit à une pré-introduction, permettant d’en savoir plus sur ces origines (Gosse des rues, Nomade et Corpo). Quand cette mission est terminée, vous rejoindrez Jackie dans la voiture, qui vous propose d’apprendre quelques bases.

Choisissez l’option « Didacticiel : Carrément. Un petit échauffement me fera pas de mal » et cela vous permettra de lancer une petite simulation pour apprendre les bases du jeu. Bien sûr, si vous avez déjà fait le didacticiel dans une précédente partie ou que vous vous sentez suffisamment à l’aise, vous pouvez passer le tutoriel en choisissant « On n’a pas le temps ». Nous, on en profite pour faire le point.

Les commandes de base

Bien évidemment, on ne vous proposera pas une soluce du didacticiel, il suffit de suivre les indications à l’écran. Cependant, autant revoir les bases, à commencer par les commandes en combat :

Marcher / Courir / Sauter : Commandes habituelles, avec une jauge d’endurance lorsque vous courez

: Commandes habituelles, avec une jauge d’endurance lorsque vous courez S’accroupir (C, Rond, B) : V peut s’accroupir, permettant de faire moins de bruit. Particulièrement utile lorsque vous entre dans une zone hostile

(C, Rond, B) : V peut s’accroupir, permettant de faire moins de bruit. Particulièrement utile lorsque vous entre dans une zone hostile Faire une glissade (L3 + Rond / B) : V peut réaliser une glissade lorsqu’il court, vous permettant de vous retrouver en position accroupie. Cela vous permet de vous mettre facilement et rapidement à couvert

(L3 + Rond / B) : V peut réaliser une glissade lorsqu’il court, vous permettant de vous retrouver en position accroupie. Cela vous permet de vous mettre facilement et rapidement à couvert Maîtriser une cible : En approchant furtivement une cible, vous pouvez la saisir. Cela vous permettra aussi de l’éliminer furtivement, de façon léthale ou non. A noter que vous ne pouvez maîtriser une cible dont le niveau est trop supérieur au votre

: En approchant furtivement une cible, vous pouvez la saisir. Cela vous permettra aussi de l’éliminer furtivement, de façon léthale ou non. A noter que vous ne pouvez maîtriser une cible dont le niveau est trop supérieur au votre Scanner (L1 / LB) : Il est possible d’activer un scanner qui fournit diverses informations sur l’environnement à l’aide de couleurs : les adversaires en rouge, les indices ou objets de missions en jaune, les appareils électroniques en vert et les éléments avec lesquels on peut interagir, en bleu

(L1 / LB) : Il est possible d’activer un scanner qui fournit diverses informations sur l’environnement à l’aide de couleurs : les adversaires en rouge, les indices ou objets de missions en jaune, les appareils électroniques en vert et les éléments avec lesquels on peut interagir, en bleu Recharger (Carré / X) : Pour remettre un chargeur dans votre arme actuelle. A noter que V rechargera automatiquement lorsque le chargeur est vidé

Vous retrouverez évidemment toutes les variantes du scanner pour pirater ainsi que les habituelles touches de visée et de tir ou de corps à corps.

Techniques de combat

Vous avez également des séances au corps-à-corps. Vous avez la possibilité :

D’asséner un coup normal, avec un enchaînement

De maintenir la touche pour donner un coup puissante, idéal pour sonner un adversaire ou briser une garde

Réaliser une esquive pour éviter un coup

Maintenir la touche de garde pour bloquer

Appuyer sur la touche de blocage au moment où vous recevez un coup pour une parade (idéal pour enchaîner un coup derrière)

Sachez que vos dégâts varient bien sûr en fonction de votre équipement et de votre niveau. Mais ils sont aussi susceptibles de varier en fonction de trois facteurs :

Coups critiques : Il y a un % de de probabilité à ce que vous effectuer un coup critique, ce qui implique un multiplicateur de dégâts en fonction de vos attaques Modificateurs : Il y a plusieurs types de dégâts, à savoir physiques, thermiques, chimiques ou encore électriques. Les dégâts varient en fonction de la faiblesse ennemie Facteur aléatoire : Il y a une part aléatoire, une attaque à un DPS fixée qui varie entre une valeur faible et une valeur forte

Petit conseil, pensez à temporiser lorsque vous êtes en corps à corps. Une parade bien placée est toujours bénéfique pour votre personnage.

Le piratage

Dans le tutoriel, on vous montrera rapidement les bases du piratage. Assez simple à comprendre, cet aspect est souvent utilisé dans le jeu. Après tout, lorsque vous êtes en zone hostile, il est possible de hacker le réseau local et de profiter de différents avantages. On peut le faire de deux manières : physiquement, en se connectant à un terminal, ou à distance.

Nous reviendrons plus longuement sur certains aspects de cette page, notamment le piratage et ses différents types de protocole. Une fois les deux premiers didacticiels, vous pouvez en sortir, à moins que vous souhaitez poursuivre : 4 tutoriels sont proposés, allant des bases au piratage et à l’infiltration en passant par les combats avancés.

Pour en savoir plus sur Cyberpunk 2077, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.