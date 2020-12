Lors de la création de votre personnage dans Cyberpunk 2077, vous devrez personnaliser le passé et les origines de V, ce qui aura pour influence de changer l’introduction du jeu. Afin de vous y retrouver dans ce choix et de vous aider à prendre celui qui vous convient le mieux, nous vous expliquons ce que cela change en jeu et quelles sont les différences entre les trois origines.

Quelles sont les différences entre les origines ?

Tout d’abord, il faut noter que ces séquences d’introduction durent environ 20 minutes chacune, et qu’elles finissent pas se regrouper sur une seule route principale. En somme, le passif de V n’a que peu d’importance, si ce n’est quelques références et certaines relations avec des personnages, notamment Jackie. Des quêtes annexes spécifiques seront aussi liées à ce point de départ. Voici les trois origines disponibles.

Nomade

En choisissant cette origine, V aura grandi à l’extérieur de Night City, dans la banlieue et le désert qui s’étend à perte de vue en dehors de la ville. Avec ce background, V sera un expert de la machinerie automobile, et pourra facilement parler aux gangs Nomades, mais il sera un peu plus perdu dans la ville. La première quête sera alors « Nomade ».

Vous pourrez donc expérimenter la conduite un peu plus vite avec ce choix. Ici, il rencontrera Jackie pour la première fois afin de l’aider dans une quête, tout comme avec l’origine Gamin des rues.

Gosse des rues

Ici, V aura passé la majeure partie de son enfance dans les rues de Night City. L’histoire démarre alors qu’il fait son retour dans la ville, afin d’aider un ami dans le besoin, avant que tout tourne mal. La première quête du jeu sera alors « Gosse des Rues ».

En tant qu’enfant ayant grandi dans la rue, V sera alors plus à l’aise lorsqu’il s’agira de négocier avec des gangs de Night City. V rencontrera également Jackie lors d’une altercation qui se passe relativement mal, et il aura plus de mal à traiter avec les employés de grands groupes, tout comme les nomades.

Corpo

En partant avec l’option Corpo, V sera employé d’un grand groupe pratiquant du contre-espionnage, et sera à la solde de son patron qui n’a pas les méthodes les plus douces du milieu. Après une mission qui tourne mal, V sera viré de l’entreprise et mis à la rue. La première quête sera alors « Le Corpo-rat »

Dans ce choix de vie, V sera déjà ami avec Jackie, qu’il rejoindra dans un bar juste avant que les choses ne tournent mal. Avec son expérience dans la haute société et les grandes corporations, V sera plus en mesure de comprendre les rouages des entreprises ayant la main mise sur Night City, ce qui aidera pour parler aux personnages les plus « selects », mais pas à ceux qui ont grandi dans la rue.

