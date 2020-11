C’est assurément la plus grosse sortie de 2020. Après avoir été repoussés maintes et maintes fois, Cyberpunk 2077 s’apprête enfin à sortir et à nous faire découvrir la ville de Night City dans toute sa grandeur. Avec son scénario aux multiples embranchements et la possibilité de personnaliser le personnage de V à l’envie, le titre est une oeuvre tentaculaire où il peut parfois être difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi nous vous proposons un ensemble d’articles revenant sur les divers guides et astuces du jeu, ainsi qu’une FAQ complète qui répondra à toutes les questions les plus fréquemment posées.

Soluce Cyberpunk 2077

Vous retrouverez dans cette section nos divers guides et astuces sur le jeu. Cela vous permettra ainsi d’obtenir des conseils sur des quêtes ou des astuces pour trouver facilement certains objets ou personnages. Cet article sera régulièrement mis à jour après la sortie du jeu avec la liste de tous nos guides.

Guides

Astuces

FAQ (Foire aux questions)

Voici des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le jeu, en passant de sa disponibilité aux features qu’il intègre.

Qu’est-ce que Cyberpunk 2077 ?

Cyberpunk 2077 est un RPG en vue FPS développé par le studio Polonais CD Projekt RED (The Witcher 3) et basé sur le jeu de rôle papier Cyberpunk 2020.

Le jeu se déroule dans la ville futuriste et dystopique de Night City, où le joueur y incarnera V, un personnage entièrement personnalisable via un éditeur de personnage poussé qui permettra également de choisir le passé de son protagoniste. L’objectif sera alors de se faire une place dans cette mégapole par le biais de diverses missions. Le jeu comporte également un grand nombre de quêtes annexes qui permettront d’approfondir son univers.

Où se déroule le jeu ?

L’histoire se déroule dans la mégapole futuriste de Night City, une ville fictive où règne crime, drogue et insécurité et dont chaque quartier est vicieusement disputé par ses différents gangs.

Quand sort Cyberpunk 2077 ?

Repoussé à mainte reprise ces derniers mois, Cyberpunk 2077 devait sortir le 19 novembre dernier, mais il fut à nouveau repoussé il y a quelques semaines dans une dernière annonce de CD Projekt RED, fixant sa sortie cette fois-ci au 10 décembre.

Sur quelle(s) plateforme(s) sera disponible Cyberpunk 2077 ?

Le jeu sortira dans un premier temps sur PC, Stadia PlayStation 4 et Xbox One. Ces deux versions seront, dès la sortie du jeu, compatibles PlayStation 5 et Xbox Series X, ce qui permettra aux possesseurs de ces versions de passer sur console next-gen.

Quand arrive Cyberpunk 2077 sur PS5 et Xbox Series X ?

Lors de la sortie du jeu, il sera possible de jouer sur PS5 et Xbox Series via la rétrocompatibilité, ce qui améliorera déjà les performances en jeu avec un meilleur rendu graphique. Les vraies versions optimisées pour ces consoles n’arriveront pas avant 2021, sans plus de précisions.

Cyberpunk 2077 sortira t-il sur Switch ?

Certes, The Witcher 3 est sorti sur Switch alors que personne ne s’y attendait. On imagine cependant mal que cet exploit soit à nouveau possible sur Cyberpunk 2077, tant le jeu semble déjà être à l’étroit sur PS4 et Xbox One. Une version cloud n’est cependant pas totalement à exclure si Nintendo embrasse complètement le format, mais pour le moment, rien n’a été indiqué à ce sujet.

Cyberpunk 2077 sera t-il jouable en réalité virtuelle ?

Le jeu ne sera pas compatible avec les casques de réalité virtuelle, malgré le fait qu’il s’agisse d’un jeu en vue FPS. CD Projekt n’a pour le moment pas de plans annoncés pour un support VR.

Quelle est la durée de vie de Cyberpunk 2077 ?

Sans pour autant donner un nombre d’heures précis, il a été confirmé que la campagne principale serait plus courte que celle de The Witcher 3. Le jeu devrait en revanche compenser par une plus grande rejouabilité, l’histoire principale comprenant de nombreuses ramifications où les choix du joueurs auraient un impact sur de déroulement d’autres quêtes.

La durée totale du jeu, en incluant les quêtes annexes, n’a cependant pas été estimée, mais le joueur devrait en tout cas avoir de longues heures devant lui avant d’avoir percé à jour tous les secrets de Night City.

Combien y’a t-il de fins dans Cyberpunk 2077 ?

Le nombre exact de fins n’est pas encore connu à ce jour.

Est-ce qu’il y aura des DLC ou un Season Pass ?

Bien que rien de spécifique n’ai été annoncé, le jeu bénéficiera aussi bien de DLC gratuits ainsi que d’extensions plus conséquentes, similaires à Blood and Wine pour The Witcher 3, payantes, cette fois-ci.

Est-ce que l’on peut tuer un PNJ important ?

Tandis qu’il sera possible d’attaquer et tuer la plupart des PNJ, ce ne sera cependant pas le cas pour les PNJ importants à l’histoire, ou même les PNJ enfants.

Peut-on terminer le jeu sans tuer personne ?

Il sera bien possible, pour les joueurs les plus pacifistes, de terminer le jeu sans tuer personne, ce qui aura bien évidemment des conséquences sur l’évolutions scénaristique et sur l’environnement.

Peut-on utiliser des armes blanches ?

Si le titre met surtout en avant les armes à feu pour se défendre, il est également possible d’avoir recours à des armes blanches, notamment des katanas. V peut également utiliser ses implants pour déployer des lames sur ses bras afin de combattre.

Est-il possible de personnaliser V ?

En début de partie, le jeu vous laissera personnaliser votre avatar avec un éditeur très complet, proposant diverses options pour le visage et tout le corps. Il sera même possible de personnaliser les organes sexuels, ou encore les dents des personnages, ainsi que leurs implants. En plus de cela, des tenues pourront être achetées en cours de jeu et votre look aura une incidence sur la vision des autres personnages sur vous.

Enfin, il sera également possible de choisir l’origine de V avec trois choix de scénarios possibles, à savoir Nomad, Streed Kid et Corpo.

Quelles sont les différences entre les origines Nomad, Street Kid et Corpo ?

En choisissant Nomad, V grandira en dehors de Night City, et sera moins informé sur le fonctionnement de la cité. Il sera cependant plus à l’aise avec les véhicules et la mécanique, ainsi que tout ce qui se déroule dans le désert environnement.

Avec l’option Street Kid, V sera un gamin des rues, ayant vécu toute son enfance dans les profondeurs de Night City. De quoi lui accorder la confiance des gens comme lui, et de repousser la bourgeoisie.

Enfin, Corpo entraînera V dans les hautes sphères de la société, où la drogue et le sec règnent en maître, tout comme les complots entre les diverses entreprises au pouvoir.

Puis-je jouer à Cyberpunk 2077 en vue à la troisième personne ?

Malgré un éditeur de personnage très poussé, le jeu sera uniquement jouable à la première personne, à l’exception de quelques moments du jeu, comme par exemple lors de la conduite de véhicule, où il sera possible de basculer entre première et troisième personne. Certaines cinématique permettront également d’apercevoir son personnage, mais à l’heure actuelle, une vue à la troisième personne n’est pas envisagée.

Est-ce qu’il y aura le Gwent dans Cyberpunk 2077 ?

Non, Cyberpunk 2077 n’inclura pas de jeu de carte équivalent au Gwent de The Witcher 3 dans le jeu, malgré le succès qu’avait pu avoir le Gwent à l’époque, rien de tout cela ici.

Qu’est-ce que Cyberpunk 2077 – Afterlife The Card Game ?

Cyberpunk 2077 – Afterlife the Card Game est un jeu de carte physique crée en collaboration avec l’éditeur de jeux de société CMON. Dans ce jeu carte autonome, les joueurs incarneront des Fixers affiliés à des gangs de Night City, dont l’objectif sera de recruter des membres de gang, les équiper et les envoyer en mission afin de faire augmenter la Street Cred, la notoriété, de son gang.

Quand arrive le multijoueur de Cyberpunk 2077 ?

Aucune date n’a encore été donnée sur la sortie du mode multijoueur, qui devrait arriver plusieurs mois après la sortie du jeu, voire en 2022.

Est-ce qu’il y aura des microtransactions ?

La campagne solo de Cyberpunk 2077 ne comportera aucune microtransactions, comme spécifié par le studio. Son multijoueur, en revanche, considéré comme un projet différent du mode solo, comportera bien des microtransactions, décrites comme « dans le respect de l’argent du joueur » par le studio.

Est-ce qu’il y a des romances et histoires d’amour ?

On sait qu’il sera bien possible d’avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnages dans le jeu, mais on ne sait pas encore si le titre incluera des vraies romances comme on a pu le voir dans The Witcher 3.

Est-il possible de quitter Night City ?

On a pu voir dans différentes vidéos de gameplay qu’il sera bien possible d’explorer le désert autour de Night City, notamment si l’origine « Nomad » est choisie. On ne sait en revanche pas dans quelle mesure ce terrain de jeu est explorable.

Qui est Keanu Reeves ?

Keanu Reeves est un acteur canadien plus connus pour ses rôles de Neo dans Matrix et de John Wick dans la série de films éponymes. Dans Cyberpunk 2077, Keanu Reeves incarnera Johnny Silverhand, qui est un personnage emblématique du RPG papier Cyberpunk.

Qui est Johnny Silverhand ?

Johnny Silverhand est décrit comme un personnage dangereux, qui souhaite vivement faire bouger les choses à Night City, mais qui est aussi un ancien militaire de l’armée Américaine, le chanteur du groupe Samurai et une figure du mouvement des Rockerboys. Dans le jeu, il partage un lien avec le personnage de V en apparaissant sous la forme d’un hologramme que seul V est capable de voir. Loin d’être amical pour autant, il pourra donner plus d’informations sur la situation au joueur, et disposera d’une importance capitale au sein du scénario.

Est-ce qu’il y a une édition collector pour Cyberpunk 2077 ?

Oui, une édition collector sera disponible pour les version PS4, Xbox One et PC et comprendra le jeu dans la version choisi (compatible avec PS5 et Xbox Series X pour les versions consoles). Cette édition collector sera disponible au pris de 219,99 € et comprend les élément suivants :

La boîte collector du jeu

Un boîtier contenant les deux disques du jeu (PS4/One) avec jaquette réversible

Un steelbook collector

Une statuette de 25cm de V en action

Un artbook à couverture rigide

Des pin’s en métal

Un porte-clés Quadre Vtech en métal

Un exemplaire annoté du guide de Night City dans un sac de preuve de NCPD

Des écussons brodés

Un Compendium de l’univers et du lore du jeu

Des cartes postales de Night City

Une carte de Night City

Une série d’autocollants StickersBomb

Des bonus numériques avec l’OST, un artbook numérique, le livre original Cyberpunk 2077 et des arrière-plans pour PC et mobiles

A l’heure où ces lignes sont écrites, la version collector du jeu est toujours disponible à l’achat sur PS4, mais n’hésitez pas à vérifier régulièrement si les stocks des autres versions reviennent.

Trailer de gameplay

