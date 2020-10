Après plus de 20 ans sans épisode canonique digne de ce nom, la saga des Crash Bandicoot revient sur le devant de la scène avec Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, un jeu décrit par les développeurs de Toys for Bob comme étant la suite directe et héritière de la trilogie originale créée par Naughty Dog en 1996, et qui sort ce 2 octobre sur PS4 et Xbox One.

Avec près de 100 niveaux promis au total, de multiples personnages jouables possédant chacun un gameplay différent, de nouvelles aptitudes pour Crash avec notamment l’apparition de masques quantiques aux propriétés étonnantes, ce nouvel opus promet de belles heures au gameplay toujours aussi exigent et millimétrique.

Faisons le point sur la nouvelle aventure du célèbre marsupial orange.

Guide Crash Bandicoot 4

Dans ce guide, vous pourrez retrouver la liste des trophées et succès disponibles dans le jeu ainsi qu’une vaste Foire aux Questions répondant à toutes les interrogations que se posent les joueurs afin d’en apprendre plus sur cette suite à la trilogie originale. N’hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous ne trouvez pas la réponse ci-dessous.

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce-que Crash Bandicoot 4 : It’s About Time ?

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time est la suite spirituelle de la trilogie développée par Naughty Dog entre 1996 et 1998. Le jeu se veut le digne successeur de celle-ci en gardant un gameplay authentique bien qu’actualisé et en y incorporant des mécaniques modernes et des graphismes nouveaux.

L’histoire de cet opus débute tout de suite après la fin de Crash Bandicoot 3 : Warped, où le Dr. Neo Cortex et son vil acolyte N. Tropy se sont retrouvés enfermés dans une distorsion de l’espace-temps sans pouvoir mettre en oeuvre leur plan machiavélique.

Mais malgré tout, les vilains ont réussi à s’échapper et ont même bousculé l’ordre établi de l’espace et du temps dans l’unique objectif de s’emparer de cette dimension mais aussi de toutes les dimensions du multivers. Coco et Crash vont devoir alors s’unir pour sauver le monde d’une destruction annoncée.

Quand sort le jeu et sur quelles plateformes ?

Crash Bandicoot 4 : It’s About time est sorti le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Il a été annoncé suite à une fuite fin juin sur les réseaux sociaux. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S ultérieurement. A noter également qu’un patch day-one d’une vingtaine de gigas sera disponible à la sortie du jeu, alors qu’il pèsera près de 30 Go de base.

Est-ce-que les plateformes proposeront une mise à niveau gratuite vers la next-gen ?

Bien qu’aucune information officielle n’ait été dévoilée par l’éditeur à ce sujet, on peut néanmoins supposer qu’au moins Xbox proposera cela grâce à la fonctionnalité Smart Delivery. Après quand il s’agit d’Activision…

Peut-on s’attendre à un portage sur PC et/ou Nintendo Switch ?

Des joueurs auraient réussi à trouver dans le code source du site officiel la mention de ces 2 autres plateformes. Néanmoins, aucune information officielle n’a été dévoilée à ce sujet. On peut tout de même penser qu’après le portage des 2 précédents volets dont le remaster de la trilogie (Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy) sur la console de Nintendo, que cela soit le cas pour ce nouvel opus.

Le jeu peut-il être joué sans avoir connu la trilogie originelle ?

Si les joueurs jouaient à la série des Crash Bandicoot pour leur scénario, cela se saurait. Nulle inquiétude donc sur cet aspect. Crash Bandicoot 4 : It’s About Time possède un scénario très simple et bien que de multiples références se glissent durant votre aventure concernant les précédents volets, nul besoin de connaître par coeur la franchise pour dévorer les niveaux un à un.

En effet, les développeurs préfèrent baser votre épopée sur le gameplay exigent et évolutif plutôt que sur l’histoire très simpliste.

Quels sont les différents modes de jeu que proposera le jeu ?

Outre les modes multijoueurs disponibles dans le jeu (voir plus bas), la nouvelle aventure de Crash proposera aux joueurs 2 types de jeu : un avec des vies illimitées et un mode Rétro comme à l’ancien temps.

Le mode Rétro proposera en effet aux joueurs de flirter avec la nostalgie d’antan en corsant encore plus un jeu déjà exigent. En effet, chaque fois que vous n’aurez plus de vie, cela vous ramènera aux début du niveau ou au menu principal selon votre choix, tandis que le mode « moderne » cumulera les check-point ainsi qu’un compteur de morts histoire de mesurer notre faculté à rebondir et passer les niveaux sans encombres.

Quelles sont les nouveautés apportées par ce nouvel opus ?

Outre de nouvelles capacités de gameplay promises pour Crash et avec l’ajout des nouveaux personnages, chacun avec un gameplay propre, le jeu va mettre en avant 4 masques quantiques qui vont conférer au joueurs des facultés différentes dans certains moments précis du jeu :

Le masque Ika Ika vous permettra de jouer sur la gravité.

Le masque Kupuna-Wa vous permettra de ralentir le temps pour accéder à d’autres plateformes.

Le masque Lani-Loli permet de faire apparaître ou disparaître des éléments du décor.

Le masque ‘Akano est le masque de la tornade. Il prolonge l’attaque tourbillon et permet de planer.

Tâchons maintenant de voir ce qu’il en est réellement dans le jeu par rapport à ces promesses de nouveautés.

A combien est estimée la durée de vie du jeu ?

Il semblerait que pour terminer l’intégralité des niveaux proposés par Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, il vous en demandera pas moins de 6h, peut-être même moins si vous ne souhaitez pas compléter tous les niveaux à 100%. Même si, il faut l’avouer, la fierté d’un Crash Bandicoot réside dans le fait de pousser ses essais afin de récupérer toutes les caisses et tous les fruits proposés.

A noter que le jeu promet une grande rejouabilité grâce à cet aspect mais aussi grâce aux multiples modes de jeu proposant une relecture de l’ensemble.

Est-ce-que des moyens de locomotions seront utilisables dans le jeu ?

Il semblerait que, d’après les images dévoilées du jeu, le joueur se retrouve parfois au « volant » de véhicules en tout genre comme notamment une planche sur les cours d’eau ou encore une traversée de gouffre en canon etc.

Combien de niveaux possède le jeu ?

Les premiers retours suite à un mail publicitaire cet été révèlent un nombre de niveaux proche de 100 , ce qui en ferait plus que les 3 premiers jeux réunis. Cela est à prendre avec des pincettes et devra être confirmé à l’usage notamment en fonction du nombre de niveaux présents dans des cassettes à ramasser.

Aurons-nous l’opportunité d’affronter des boss durant notre aventure ?

Les confrontations avec des boss font également le sel de la franchise mettant en scène le marsupial orange. Avec ses niveaux en contre-plongée pour fuir un adversaire vous poursuivant notamment, on ne doute guère de la présence d’affrontements contre les pires ennemis de Crash, dont le méchant Dr. Néo Cortex.

Peut-on jouer à plusieurs à Crash Bandicoot 4 : It’s About Time ?

Oui, et c’est plutôt une bonne nouvelle. Cela a été confirmé par IGN il y a quelques semaines, le jeu proposera bien un mode multijoueur. On retrouvera en fait 3 modes distincts (deux modes compétitifs et un mode coopératif) disponibles en local et jouables de 2 à 4 joueurs.

Bandicoot Battle sera composé de 2 modes distincts : un affrontement de joueurs pour réaliser le meilleur temps dans une course à étapes nommée Checkpoint, et un mode basé sur le meilleur score où le but sera d’enchainer des combos en détruisant le plus de caisses possible, lui nommé Crate Combo. Dans les deux cas, ces modes demanderont aux joueurs de jouer chacun leur tour.

Le mode Pass N Play sera plus tourné coopération et permettra aux joueurs de rejouer aux niveaux dans différents modes (flash-back, N-Versé etc.) en se passant la manette une fois encore. Plus de détails dans notre article dédié.

Faut-il être connecté à internet pour jouer au jeu ?

L’éditeur annonce que pour se mesurer aux autres joueurs du monde entier, notamment concernant les temps de réussite des niveaux, il faudra être connecté à internet. Cependant, cela ne sera absolument pas obligatoire pour réaliser l’aventure dans son intégralité.

Quels sont les personnages jouables dans cette nouvelle aventure de Crash ?

OUI ! Une fois n’est pas coutume, le jeu proposera d’incarner d’autres personnages que Crash lui-même, à savoir sa soeur, Coco Bandicoot mais aussi donc le Dr. Néo Cortex sans oublier au passage des moments plus anecdotiques aux commandes de Dingodile ou de Tawna Bandicoot.

Est-ce-que le jeu proposera des DLC et intègre-t’il des micro-transactions ?

Pour l’heure, aucun DLC n’a été annoncé et il y a très peu de chances que cela le soit un jour. Cependant, en ce qui concerne les micro-transactions, l’éditeur a mis les choses au clair : il n’y en aura pas dans Crash Bandicoot 4 : It’s About Time. Des tenues seront à débloquer en jouant mais aucune ne sera proposée à l’achat.

Quelles sont les différentes éditions disponibles pour le jeu ?

Pour l’heure, aucune édition collector n’a été annoncée par Activision. Il faudra donc se contenter des jeux standard en version physique ou dématérialisée. Cependant, tous les joueurs ayant précommandé la version numérique du jeu recevront gratuitement trois skins pour Crash et Coco : Totalement chébrans, Marsupus erectus et Serious upgrade.

Trailer de gameplay commenté

En bref

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time

Éditeur : Activision

: Activision Développeur : Toys for Bob

: Toys for Bob Genre : Plateforme

: Plateforme Prix : 51,99-69,99€

: 51,99-69,99€ Supports : PS4 et Xbox One (au lancement)

: PS4 et Xbox One (au lancement) Date de sortie : 2 octobre 2020

: 2 octobre 2020 PEGI 7

Pour d’autres informations, n’hésitez pas à consulter le site officiel de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time.