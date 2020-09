Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Les objectifs et descriptions sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Maître marsupial

Obtiens TOUS les trophées

Obtiens TOUS les trophées Bats les de toutes les façons

Bats un boss en mode N.Versé

Bats un boss en mode N.Versé En arrière & en avant

Termine TOUS les niveaux en mode N.Versé

Termine TOUS les niveaux en mode N.Versé Ça me rend vraiment dingo !

Termine un niveau en mode N.Versé

Termine un niveau en mode N.Versé Par les petites routes

Termine un chemin bonus

Termine un chemin bonus Vue d’ensemble

Termine toutes les lignes temporelles

Termine toutes les lignes temporelles Mettons les choses en perspective

Termine une ligne temporelle

Termine une ligne temporelle À toute allure

Joue une partie de course de points de contrôle

Joue une partie de course de points de contrôle Question de score

Joue une partie de combo caisse

Joue une partie de combo caisse Ce qui a été, sera

Bats Dr Neo Cortex… encore une fois

Bats Dr Neo Cortex… encore une fois La quatrième fois

Bats Dr Neo Cortex

Bats Dr Neo Cortex Maître mixologue

Bats N. Brio

Bats N. Brio Battu avec ses propres percussions

Bats N. Gin et son arme de percussion massive

Bats N. Gin et son arme de percussion massive Folie jumelle

Bats les docteurs N. Tropy

Bats les docteurs N. Tropy Au bout du bout

Regarde la fin bonus 100%

Regarde la fin bonus 100% Au bout du bout du bout

Regarde la fin bonus 106%

Regarde la fin bonus 106% Zéphyr saphir

Trouve la gemme bleue cachée

Trouve la gemme bleue cachée Comme un bandicoot de pacotille

Gagne la moitié des gemmes claires

Gagne la moitié des gemmes claires Roi du Bling

Gagne TOUTES les gemmes claires

Gagne TOUTES les gemmes claires gnilb ud ioR

Gagne TOUTES les gemmes N.Versé

Gagne TOUTES les gemmes N.Versé Gemmeraude émeraude

Trouve la gemme verte cachée

Trouve la gemme verte cachée Rubis rougi

Trouve la gemme rouge cachée

Trouve la gemme rouge cachée Pizzazzz topaze

Trouve la gemme jaune cachée

Trouve la gemme jaune cachée Mal d’altitude

Enchaîne un accroupi ou une glissade en double-saut

Enchaîne un accroupi ou une glissade en double-saut Protagoniste silencieux

Rencontre Akano

Rencontre Akano Hauts & bas

Rencontre Ika-Ika

Rencontre Ika-Ika Proportions défiant la réalité

Rencontre Lani-Loli

Rencontre Lani-Loli Je vois à travers le temps

Rencontre Kupuna-Wa

Rencontre Kupuna-Wa Non, c’est MON tour

Termine un niveau avec le mode Passer et jouer activé

Termine un niveau avec le mode Passer et jouer activé Les dames d’abord

Termine un niveau avec Coco

Termine un niveau avec Coco Soudain mais inévitable

Trahi ! Par ton pire ennemi

Trahi ! Par ton pire ennemi Sujet de test modèle

Gagne une relique Flashback

Gagne une relique Flashback Fermeture du journal d’expériences

Gagne TOUTES les reliques Flashback de platine

Gagne TOUTES les reliques Flashback de platine Perfectionniste

Gagne TOUTES les reliques parfaitement N.Sane

Gagne TOUTES les reliques parfaitement N.Sane Soi-disant perfectionniste

Gagne une relique parfaitement N.Sane

Gagne une relique parfaitement N.Sane Plus rapide qu’une tortue

Gagne une relique de contre-la-montre

Gagne une relique de contre-la-montre Plus rapide que le son

Gagne TOUTES les reliques contre-la-montre de platine

Gagne TOUTES les reliques contre-la-montre de platine Si beau si classe

Essaie un skin

Essaie un skin Ouah !

Réussis un triple tourbillon

Réussis un triple tourbillon Frimeur

Bats un ennemi avec un triple tourbillon

Bats un ennemi avec un triple tourbillon N. Vincible

Termine un niveau de l’histoire sans mourir

Termine un niveau de l’histoire sans mourir Fondateur du club audiovisuel

Collecte une cassette Flashback

Collecte une cassette Flashback Abattage d’arbres

Trouve l’origine des baies Bumpa

Trouve l’origine des baies Bumpa Viens petit chat

Fais peur au chat qui se cache d’un groupe

Fais peur au chat qui se cache d’un groupe Envoie-leur une bordée !

Vise et tire !

Vise et tire ! Mauvais signes

Entraîne-toi au tir sur cible

Entraîne-toi au tir sur cible Jams à la casse

Fais de la musique à un endroit insolite

Fais de la musique à un endroit insolite Ouh ouais !!

Récolte un tas de Bumpa

Récolte un tas de Bumpa Scientifique silencieux

Fais taire N. Brio

Fais taire N. Brio Tout au mégaphone

Fais taire N. Gin

Fais taire N. Gin À coups de marteau

Fais du bruit !

Fais du bruit ! Surfeur de chaînes

Passe un peu de temps à surfer les ondes

Si vous souhaitez diverses astuces et guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.