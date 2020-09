Crash Bandicoot 4 : Des modes multijoueurs compétitifs et coopératifs en local

Après avoir dévoilé son trailer de lancement et du gameplay avec Tawna, Crash Bandicoot 4: It’s About Time nous parle de ses modes jouables en local. Ou plutôt, laisse échapper des informations. L’information nous vient d’un article d’IGN Espagne publié trop tôt, confirmé ensuite par leur chaîne YouTube. Voici ce que l’on peut retenir.

Plusieurs modes à l’horizon

Il y aura donc plusieurs modes accessibles en local : du coopératif, et du compétitif au programme. Les deux modes seront jouables de 2 à 4 joueurs et ne sont pour le moment pas prévus pour des sessions en ligne. Parmi les personnages jouables, Crash, Fake Crash, Coco et Fake Coco sont évoqués, la dernière étant totalement inédite.

Battle Mode

Si vous êtes un peu taquin, il y aura tout d’abord un mode compétitif, appelé Bandicoot Battle, composé de deux mini-jeux : Checkpoint et Crate Combo. Comme le nom le laisse supposer, le premier est un contre-la-montre où jusqu’à quatre joueurs devront batailler pour réaliser le meilleur temps sur un niveau divisé en plusieurs étapes. Des caisses arrêteront le temps pour tenter de grapiller quelques secondes à ses adversaires (représentés sous la forme de fantômes) et l’objectif est de sortir vainqueur du plus de portions possibles.

L’autre composante, Crate Combo, ne mise plus sur la rapidité et donc le temps, mais sur le score. Il faudra éclater le plus de caisses possibles en réalisant des enchaînements pour faire grimper le score le plus haut possible. Si l’on meurt ou que l’on attend trop longtemps, le combo redescend, le multiplicateur pouvant grimper jusqu’à 32. A noter que l’un comme l’autre, les deux mini-jeux demandent aux joueurs de jouer chacun leur tour.

Pass N. Play

Mais si la compétition n’est pas votre truc, vous aurez un mode coopératif appelé Pass N. Play où les joueurs pourront s’entraînent en jouant à nouveau aux niveaux de l’histoire, que ce soit dans leur version standard ou dans leur variantes N. Verted. Les niveaux flashbacks seront aussi jouables à plusieurs. Visiblement, tout comme le compétitif, ce mode semble se jouer de manière asynchrone où l’on se passe la manette.

La sortie de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time est attendue pour le 2 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One.