Crash Bandicoot 4: It’s About Time ne proposera pas de microtransactions en jeu

Annoncé le 22 juin après avoir fuité sur le forum 4chan quelques jours plus tôt, Crash Bandicoot 4: It’s About Time a surpris les joueurs et les joueuses en début de semaine puisque sa page sur le Microsoft Store indiquait, et indique toujours aujourd’hui, que le titre intégrera des microtransactions en jeu. L’information a été officiellement démentie ce matin par le studio Toys for Bob.

Des skins « Totally Tubular » disponibles au lancement

Sur Twitter, les développeurs du platformer ont déclaré ceci : « Il y a une certaine confusion à propos des achats intégrés dans Crash Bandicoot 4 : It’s About Time et nous voulons être clair : il n’y a PAS DE MICROTRANSACTIONS dans le jeu. » L’entreprise a également expliqué que des skins « Totally Tubular » pour Crash et Coco seront inclus dans toutes les versions numériques du titre.

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sortira le 2 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One.