Comment accéder aux paramètres de GTA 6 ?

Avant toute chose, sachez que vous pouvez modifier les options de GTA 6 à tout moment depuis le menu pause. Rendez-vous dans Paramètres, puis naviguez entre les différents onglets à l’aide des touches L1 et R1 sur PS5 (LB et RB sur Xbox Series). Vous y retrouverez notamment les menus Configuration des commandes, Manette, Jeu, Affichage, Interface et Caméra. La plupart des paramètres peuvent être modifiés indépendamment, sans avoir à recommencer votre partie.

Choisissez votre mode de visée : assistée ou libre

Le premier réglage concerne évidemment la visée qui peut avoir une énorme influence sur votre expérience des fusillades. GTA 6 propose trois configurations, allant d’un verrouillage automatique des cibles à une visée entièrement libre. Pour les joueurs peu habitués aux jeux de tir sur console, nous conseillons de commencer avec une assistance à la visée afin de faciliter les affrontements. À l’inverse, les habitués peuvent privilégier la visée libre pour conserver un contrôle total sur leurs tirs.

Il est également possible d’ajuster l’intensité de l’aide à la visée à l’aide d’un curseur. De notre côté, nous avons privilégié la visée libre, mais cela varie selon les sensibilités de chacun. N’hésitez donc pas à expérimenter plusieurs réglages avant de faire votre choix.

Conservez les aides au tir et aux fusillades en véhicule

Toujours dans les paramètres de combat, plusieurs options peuvent faciliter les affrontements. On retrouve notamment l’Aide au tir, l’Aide aux fusillades en véhicule et la possibilité de dégainer rapidement. Nous vous recommandons de conserver ces trois options activées dans un premier temps, particulièrement si vous découvrez les nouvelles mécaniques de GTA 6.

Les courses-poursuites peuvent rapidement devenir mouvementées et toute assistance permettant de mieux gérer les affrontements depuis un véhicule est bonne à prendre. Vous pourrez ensuite désactiver certaines aides si vous souhaitez une expérience plus exigeante.

Réglez la mini-carte en mode Dynamique ou permanent

Contrairement aux précédents épisodes, GTA 6 offre davantage de possibilités pour personnaliser l’affichage de sa mini-carte. Le mode Dynamique permet notamment de masquer la mini-carte pendant certaines phases d’exploration et de la faire réapparaître lorsque la situation le nécessite. Selon nous, il s’agit du meilleur compromis pour profiter des environnements sans surcharger l’interface.

Si vous avez tendance à vous perdre facilement ou que vous préférez garder un œil sur les rues et les objectifs à proximité, nous vous conseillons plutôt de conserver la mini-carte affichée en permanence.

Conservez les indications GPS et les repères de navigation

En complément de la mini-carte, GTA 6 permet de personnaliser les informations affichées pendant les déplacements. Vous pouvez notamment activer ou désactiver l’itinéraire GPS, les indicateurs de direction et certains repères directement visibles dans le monde ouvert. Nous vous conseillons de conserver ces options activées pendant les premières heures. Leonida étant particulièrement vaste, elles permettent de mieux anticiper les changements de direction et de rejoindre plus facilement vos destinations.

Par la suite, libre à vous de réduire certaines indications si vous souhaitez explorer les environs avec une interface plus discrète.

Activez les sous-titres pour toutes les conversations

Même si vous comprenez parfaitement l’anglais, nous vous recommandons vivement d’activer les sous-titres en permanence dans GTA 6. Les dialogues ne se limitent pas aux missions principales. Il est possible d’entendre de nombreuses conversations au cours de l’exploration, notamment entre les habitants de Leonida ou lors des activités quotidiennes de Jason et Lucia.

Pour éviter de manquer certains échanges, choisissez donc l’option « Avec » dans les paramètres des sous-titres, plutôt qu’un affichage limité à certaines situations. Profitez-en également pour ajuster leur taille. L’option Moyenne représente un bon choix si vous jouez sur votre canapé devant une télévision entre 40 et 60 pouces. Vous pouvez aussi modifier leur arrière-plan afin de faciliter la lecture dans les environnements particulièrement lumineux.

Activez les notifications liées à la progression et aux découvertes

Ce réglage peut se révéler particulièrement important si vous comptez explorer Leonida de fond en comble ou terminer le jeu à 100 %. GTA 6 dispose de nombreuses notifications permettant de suivre votre progression et certaines découvertes. Il est notamment possible de personnaliser les alertes concernant les collections, les animaux, les véhicules et différents défis.

Nous vous conseillons de conserver ces notifications activées. Elles peuvent vous aider à mieux identifier les activités et les découvertes. Cela se révèle d’autant plus intéressant avec l’application WAiNK, qui permet de scanner différents éléments du monde ouvert.

Réduisez le flou de mouvement et les effets visuels

Si vous trouvez que l’image devient trop floue pendant les déplacements rapides, pensez à consulter les paramètres d’affichage. GTA 6 propose notamment une option permettant d’ajuster l’intensité du flou de mouvement (Motion Blur). Réduire cette valeur peut rendre certains déplacements et mouvements de caméra plus lisibles.

Il est également possible d’ajuster l’intensité de plusieurs effets visuels. Ces réglages sont surtout une question de confort personnel. On vous conseille de les tester progressivement pour trouver un équilibre qui vous convient.

Passez les unités en système métrique (km, kg, °C, 24 h)

Même dans GTA, les américains nous imposent leur système métrique illisible. Il s’agit de l’option a modifier en priorité pour gagner en lisibilité dès le début de votre session. GTA 6 permet ainsi de modifier les unités utilisées pour les distances, les poids, les températures et l’affichage de l’heure.

Pour les joueuses et joueurs français, nous recommandons évidemment les paramètres suivants :

Distance : Métrique

Poids : Kilogrammes

Température : Celsius

Système horaire : 24 heures

Une fois ces paramètres de GTA 6 réglés, reste à maîtriser d’autres astuces que l’on vous partage, notamment comment changer de personnage dans GTA 6 et bien d’autres choses dans notre guide complet de GTA 6.