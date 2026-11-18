Est-il possible de voyager rapidement dans GTA 6 ?

Pour voyager rapidement dans GTA 6, il ne suffit pas de cliquer où vous le voulez sur votre carte pour vous téléporter, mais il existe malgré tout un moyen de voyager un peu plus simple, surtout si vous n’avez aucun moyen de transport sous la main. Il faudra d’abord avancer un peu dans le scénario principal du jeu. En effet, vous n’aurez pas accès à toutes les options d’entrée de jeu, et Rockstar va vous y donner accès au compte-gouttes.

Par exemple, au chapitre 1, votre seule option pour voyager rapidement sera de faire appel à un taxi. Pour cela, vous devrez sortir votre téléphone en appuyant sur la touche HAUT de votre manette, puis aller dans vos Contacts pour y trouver Paradise Taxi. Un taxi viendra alors vous chercher pour vous emmener où vous le souhaitez… du moins si vous avez l’argent pour. Vous devrez ensuite sélectionner une destination, puis entrer dans le taxi et payer 100 dollars en plus en appuyant sur Triangle/Y pour avoir accès à un voyage rapide.

Dès le chapitre 2 et ce jusqu’à la fin du jeu, vous débloquerez l’application RydeMe sur votre téléphone. Il faudra donc sortir votre téléphone avec la touche HAUT de votre manette et sélectionner l’application RydeMe, puis sélectionner un endroit sur la carte, et enfin payer lorsque vous monterez à bord du véhicule. Là encore, il suffira d’appuyer sur Triangle/Y pour accélérer le trajet.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.