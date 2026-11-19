Comment passer de Jason à Lucia dans GTA 6 ?

Dans GTA 6, il est possible de passer librement de Jason à Lucia, et inversement, pendant les phases d’exploration. Cette fonctionnalité permet de prendre le contrôle de l’autre protagoniste, quelle que soit sa position sur la carte. Le changement est même instantané lorsque les deux personnages se trouvent à proximité l’un de l’autre. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas immédiatement disponible durant le prologue. Pour la débloquer, il faut progresser dans le scénario jusqu’à la mission « Course matinale », au cours du chapitre 2.

Pour changer de personnage, appuyez par défaut sur R1 (PS5) ou RB (Xbox Series), puis utilisez les flèches gauche ou droite de la croix directionnelle. Le changement de personnage présente plusieurs avantages, notamment lorsque vous souhaitez découvrir les activités propres à Jason et Lucia. Il peut également vous faire gagner un temps précieux, surtout si vous vous trouvez particulièrement éloigné de votre domicile ou au beau milieu d’une région reculée de Leonida.

Par ailleurs, certaines missions principales exploitent directement cette mécanique. Il est ainsi possible de passer d’un personnage à l’autre pour accomplir différents objectifs, notamment pendant les fusillades ou les courses-poursuites.

Peut-on changer de personnage à tout moment dans GTA 6 ?

En dehors des missions principales, le changement de personnage offre une grande liberté. Vous pouvez ainsi explorer Leonida avec Jason, puis prendre le contrôle de Lucia pour poursuivre vos activités de son côté. Certaines situations vous empêchent toutefois de changer de personnage. C’est notamment le cas lorsque vous êtes poursuivi par la police et que votre partenaire ne se trouve pas à proximité.

Il faut également savoir que Jason et Lucia peuvent passer du temps ensemble ou poursuivre leurs activités séparément. Si vous souhaitez retrouver votre partenaire, il est possible de l’appeler depuis votre téléphone pour lui proposer de vous rejoindre. Vous pouvez également le faire directement en maintenant R1 et en appuyant sur Triangle sur PS5 (Et RB+Y sur Xbox).

Enfin, changer de personnage peut être une excellente solution pour éviter de longs déplacements. Si vous vous trouvez au milieu de l’océan ou à l’autre bout de Leonida, vous pouvez simplement reprendre le contrôle de votre partenaire pour commencer une nouvelle activité ailleurs sur la carte, ou encore retourner rapidement chez vous pour dormir.

Pour davantage d’astuces et de solutions sur GTA 6, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.