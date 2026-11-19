Combien de temps dure une heure dans GTA 6 ?

Si l’envie vous prend de profiter d’un beau coucher de soleil dans GTA 6, mais qu’il n’est que midi en jeu, l’attente peut être longue. Il est estimé qu’une heure dans le jeu correspond à environ 5 à 6 minutes dans la vie réelle. Par conséquent, attendre que la nuit tombe ou que le jour se lève en jeu peut demander beaucoup de patience, mais Rockstar a tout de même prévu un moyen pour vous aider à accélérer les choses.

Comment dormir pour avancer l’heure dans GTA 6 ?

Pour cela, il faudra vous rendre dans votre petit chez-vous, pour que Jason ou Lucia aille dormir dans le lit conjugal. Lorsque votre personnage ira s’allonger, vous pourrez faire en sorte qu’il aille dormir jusqu’à un point précis de la journée, c’est-à-dire au lever du soleil, à midi, au début de soirée et à minuit. Ce n’est pas des plus pratiques (une option dans les menus n’aurait pas été de refus), mais c’est toujours ça de pris si vous souhaitez jouer à certaines périodes de la journée plutôt qu’à d’autres.

Dormir reste le moyen le plus rapide de passer de la journée à la nuit dans GTA 6 ; pour rejoindre ensuite l’endroit de votre choix, notre guide du voyage rapide dans GTA 6 explique comment faire, et le guide complet de GTA 6 recense toutes nos astuces.