Le stockage se remplit vite. Grand Theft Auto VI, attendu le 19 novembre 2026, est annoncé à environ 210 Go sur PS5, soit près d’un tiers de l’espace réellement disponible sur une PS5 de lancement. Autre point à garder en tête : les prix des SSD ont nettement augmenté depuis la fin de l’année 2025, sous l’effet de la pénurie de mémoire flash. Les tranches de prix de ce guide ont été relevées fin octobre 2026, et la box de chaque produit affiche le tarif du moment.

Article mis à jour le 29 octobre 2026 avec des références plus récentes et qui suivent les mises à jour logicielles de la PlayStation 5

Notre top 3 des meilleurs SSD PS5

Meilleur choix : Samsung 990 PRO avec dissipateur. Un SSD PCIe 4.0 avec cache DRAM, annoncé à 7 450 Mo/s en lecture, dont le dissipateur fin se loge sans difficulté dans la console. Entre 425 et 470 € en 2 To.

: Samsung 990 PRO avec dissipateur. Un SSD PCIe 4.0 avec cache DRAM, annoncé à 7 450 Mo/s en lecture, dont le dissipateur fin se loge sans difficulté dans la console. Entre 425 et 470 € en 2 To. Petit budget : Crucial P310 2280 avec dissipateur. Le moyen le moins cher de dépasser les exigences de Sony en 2 To, au prix de quelques concessions sur les longues copies de fichiers. À partir d’environ 270 € en 2 To.

: Crucial P310 2280 avec dissipateur. Le moyen le moins cher de dépasser les exigences de Sony en 2 To, au prix de quelques concessions sur les longues copies de fichiers. À partir d’environ 270 € en 2 To. Haut de gamme : Samsung 9100 PRO avec dissipateur. Un SSD PCIe 5.0, intéressant si le disque doit un jour servir aussi sur un PC récent. Entre 370 et 460 € en 2 To.

Le meilleur SSD PS5 pas cher

Crucial P310 2280 avec dissipateur

Le Crucial P310 2280 avec dissipateur s’adresse à celles et ceux qui veulent agrandir le stockage de leur PS5 sans viser le haut de gamme. Ce SSD PCIe 4.0 est annoncé à 7 100 Mo/s en lecture par Crucial, bien au-dessus des 5 500 Mo/s recommandés par Sony, et son dissipateur est prévu pour l’emplacement M.2 de la console. Pour baisser son prix, Crucial a fait l’impasse sur le cache DRAM et utilise de la mémoire QLC, moins endurante que la mémoire TLC des modèles plus chers. Pour charger un jeu, ses débits suffisent largement. La limite se fait surtout sentir lors des gros transferts, plus lents une fois le cache saturé. Comptez à partir d’environ 270 € en 2 To.

Points clés :

Compatibilité : PS5, PS5 Slim et PS5 Pro, dissipateur inclus

Vitesse annoncée : 7 100 Mo/s en lecture

Sans cache DRAM, mémoire QLC

Prix : à partir d’environ 270 € en 2 To

Les meilleurs SSD PS5 en milieu de gamme

Sandisk Optimus GX PRO 850X (ex-WD_Black SN850X)

Le Sandisk Optimus GX PRO 850X est le nouveau nom du WD_Black SN850X depuis le début de l’année 2026 : Sandisk a abandonné la marque WD_Black sans modifier le SSD, et les deux noms cohabitent encore en magasin. C’est un choix sûr pour une PS5, mais son prix le place au-dessus du Samsung 990 PRO. Ce SSD PCIe 4.0 avec cache DRAM est annoncé jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture, parmi les débits les plus élevés de sa génération, et sa version avec dissipateur respecte les dimensions de l’emplacement M.2. Il convient aussi bien à qui installe quelques gros jeux qu’à qui garde toute sa bibliothèque sur la console.

Points clés :

Compatibilité : PS5, PS5 Slim et PS5 Pro (version avec dissipateur)

Vitesse annoncée : jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture, avec cache DRAM

Capacités avec dissipateur : 2 To

Prix : autour de 570 € en 2 To

Samsung 990 PRO avec dissipateur

Le Samsung 990 PRO avec dissipateur vise le même public que l’Optimus GX PRO 850X, et les deux se départagent souvent sur le prix du moment. Samsung l’annonce à 7 450 Mo/s en lecture, avec un cache DRAM et une épaisseur de 8,2 mm dissipateur compris, sous la limite fixée par Sony. Le dissipateur intègre un éclairage RGB, invisible une fois la console refermée. Les premiers exemplaires avaient connu un problème d’usure anormale, corrigé par une mise à jour du micrologiciel : sur un modèle acheté aujourd’hui, mieux vaut vérifier sa version avec le logiciel Samsung Magician sur PC avant de l’installer dans la PS5. Son prix varie d’un revendeur à l’autre, entre 425 et 470 € environ en 2 To, ce qui le place sous l’Optimus GX PRO 850X.

Points clés :

Compatibilité : PS5, PS5 Slim et PS5 Pro

Vitesse annoncée : 7 450 Mo/s en lecture, avec cache DRAM

Capacités : 1, 2 et 4 To

Prix : entre 425 et 470 € en 2 To

Les SSD PS5 haut de gamme

Samsung 9100 PRO avec dissipateur

Le Samsung 9100 PRO avec dissipateur est un SSD PCIe 5.0, annoncé jusqu’à 14 800 Mo/s en lecture. Samsung le déclare compatible avec la PS5, mais l’emplacement M.2 de la console fonctionne en PCIe 4.0 : sur PS5, ses débits sont plafonnés et il ne charge pas les jeux plus vite qu’un bon SSD PCIe 4.0. Il se justifie surtout si le SSD doit plus tard rejoindre un PC équipé d’un port PCIe 5.0. Pour un usage limité à la console, il n’apporte rien de plus que le 990 PRO : le choix se fait alors sur le prix du moment. Comptez entre 370 et 460 € en 2 To.

Points clés :

Compatibilité : PS5, PS5 Slim et PS5 Pro selon Samsung, débits limités au PCIe 4.0 sur la console

Vitesse annoncée : jusqu’à 14 800 Mo/s en lecture sur un PC en PCIe 5.0

Capacités : 1, 2 et 4 To

Prix : entre 370 et 460 € en 2 To

Sandisk Optimus GX PRO 850P (ex-WD_Black SN850P)

Le Sandisk Optimus GX PRO 850P, anciennement WD_Black SN850P, est un SSD sous licence officielle PlayStation : il a passé les tests de compatibilité de Sony et porte le logo de la console. Il reprend les débits annoncés de l’Optimus GX PRO 850X, soit 7 300 Mo/s en lecture, avec un dissipateur conçu pour l’emplacement M.2. Ce modèle s’adresse à ceux qui veulent une compatibilité garantie sans éplucher les fiches techniques. Ce confort se paie : en 2 To, l’Optimus GX PRO 850P dépasse 600 €, plus cher que le 850X pour un usage identique sur la console.

Nous avions testé en 2023 son prédécesseur, le WD_Black SN850 sous licence PlayStation. Nous retenions une installation simple, un dissipateur intégré et de bonnes performances, mais aussi un prix élevé, en partie lié à la licence officielle. Le constat vaut toujours pour l’Optimus GX PRO 850P.

Points clés :

Compatibilité : PS5, PS5 Slim et PS5 Pro, sous licence officielle PlayStation

Vitesse annoncée : 7 300 Mo/s en lecture

Capacités : 1, 2, 4 et 8 To

Prix : autour de 630 € en 2 To

Testé par la rédaction : son prédécesseur, le WD_Black SN850 sous licence PlayStation

Comment choisir un SSD pour PS5 ?

Interface : la PS5 accepte les SSD M.2 NVMe en PCIe 4.0 x4. Un modèle PCIe 5.0 fonctionne s’il respecte les dimensions, mais il est bridé au niveau du PCIe 4.0.

: la PS5 accepte les SSD M.2 NVMe en PCIe 4.0 x4. Un modèle PCIe 5.0 fonctionne s’il respecte les dimensions, mais il est bridé au niveau du PCIe 4.0. Vitesse : Sony recommande au moins 5 500 Mo/s en lecture séquentielle, un seuil que dépassent tous les modèles de ce guide.

: Sony recommande au moins 5 500 Mo/s en lecture séquentielle, un seuil que dépassent tous les modèles de ce guide. Capacité : la console accepte de 250 Go à 8 To. Le 2 To reste le meilleur équilibre entre prix et place disponible.

: la console accepte de 250 Go à 8 To. Le 2 To reste le meilleur équilibre entre prix et place disponible. Dimensions et dissipateur : SSD et dissipateur ne doivent pas dépasser 11,25 mm d’épaisseur au total, 25 mm de large et 110 mm de long (formats 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110).

: SSD et dissipateur ne doivent pas dépasser 11,25 mm d’épaisseur au total, 25 mm de large et 110 mm de long (formats 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110). Cache DRAM : cette petite mémoire intégrée au SSD maintient les débits lors des longues copies. Un modèle sans DRAM suffit pour jouer, mais transfère plus lentement les gros jeux.

: cette petite mémoire intégrée au SSD maintient les débits lors des longues copies. Un modèle sans DRAM suffit pour jouer, mais transfère plus lentement les gros jeux. Licence officielle : un SSD sous licence PlayStation garantit la compatibilité, mais coûte nettement plus cher qu’un modèle équivalent sans logo.

Comment installer un SSD M.2 dans la PS5 ?

Ajouter un SSD dans la PS5 ne demande aucune compétence particulière : l’installation demande un tournevis cruciforme et une dizaine de minutes. Sony détaille la procédure pour chaque modèle sur sa page d’assistance.

Éteindre complètement la console (pas en mode repos), débrancher tous les câbles et la laisser refroidir. Retirer le cache qui donne accès à l’emplacement M.2 : panneau latéral sur la PS5 d’origine, capot supérieur sur la PS5 Slim et la PS5 Pro. Dévisser le cache métallique de l’emplacement M.2, puis retirer la vis et l’entretoise. Placer l’entretoise dans le trou qui correspond à la longueur du SSD (le plus souvent 2280). Insérer le SSD en biais dans le connecteur, l’abaisser, puis le fixer avec la vis. Remettre le cache métallique et le panneau, rebrancher la console et l’allumer : la PS5 propose alors de formater le SSD.

Une fois le formatage terminé, la console affiche la vitesse de lecture mesurée. Le SSD apparaît ensuite dans Paramètres > Stockage, où l’on peut choisir l’emplacement d’installation par défaut des jeux et y déplacer ceux déjà installés.

Quels SSD sont compatibles avec la PS5 ?

Tout SSD M.2 NVMe en PCIe 4.0 x4 qui respecte les critères de Sony fonctionne dans la PS5, la PS5 Slim et la PS5 Pro : capacité de 250 Go à 8 To, vitesse de lecture recommandée de 5 500 Mo/s ou plus, formats 2230 à 22110 et épaisseur totale de 11,25 mm au maximum. Sony précise toutefois ne pas garantir le fonctionnement de tous les modèles qui remplissent ces conditions.

Quelle capacité choisir : SSD PS5 de 1 To, 2 To ou 4 To ?

Un SSD de 2 To est le meilleur compromis pour la plupart des joueurs. Plusieurs gros jeux récents approchent ou dépassent les 100 Go, et Grand Theft Auto VI est annoncé à environ 210 Go sur PS5 : un modèle de 1 To se remplit vite. Le 4 To convient aux grosses bibliothèques. Le 8 To, accepté par la console depuis une mise à jour de 2023, reste très cher.

Faut-il un dissipateur sur un SSD PS5 ?

Oui, Sony demande une dissipation thermique efficace pour le SSD installé dans la PS5. Le plus simple consiste à acheter un modèle vendu avec un dissipateur compatible. Pour un SSD vendu sans, il faut ajouter un dissipateur qui ne dépasse pas 8 mm de haut au-dessus de la carte et 2,45 mm en dessous, pour une épaisseur totale de 11,25 mm.

Un SSD PCIe 5.0 est-il plus rapide sur PS5 ?

Non. Un SSD PCIe 5.0 fonctionne dans la PS5 s’il respecte les dimensions, mais l’emplacement M.2 de la console est en PCIe 4.0 et limite ses débits. Un modèle comme le Samsung 9100 PRO n’a d’intérêt que s’il doit aussi servir sur un PC compatible PCIe 5.0.

Peut-on jouer depuis un disque dur externe sur PS5 ?

En partie seulement. Un disque dur ou un SSD externe en USB permet de jouer aux jeux PS4 et de stocker des jeux PS5, mais ces derniers doivent être recopiés sur le stockage interne ou sur le SSD M.2 avant d’y jouer. Sony accepte les disques USB 3.0 ou plus récents, de 250 Go à 8 To. C’est une solution d’archivage économique, pas un remplacement du SSD M.2.

Quel est le stockage de la PS5, de la PS5 Slim et de la PS5 Pro ?

La PS5 d’origine dispose d’un SSD de 825 Go, dont environ 667 Go utilisables une fois le système installé. La PS5 Slim est annoncée à 1 To, soit environ 848 Go disponibles. La PS5 Pro embarque 2 To. Les trois modèles disposent d’un emplacement M.2 pour ajouter un SSD.

Pour un SSD PS5 pas cher qui suffit à faire de la place pour quelques gros jeux, le Crucial P310 en 2 To fait l’affaire. Une grande bibliothèque installée justifie plutôt le Samsung 990 PRO, ou l’Optimus GX PRO 850X si son prix redescend. Le Samsung 9100 PRO ne prend son sens que si le SSD doit un jour rejoindre un PC récent. Pour le reste de l’équipement de la console, notre guide des meilleures manettes PS5 passe en revue les alternatives à la DualSense.