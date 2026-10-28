Phantom Blade Zero | Guide complet

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Le studio S-Game nous entraîne dans un univers sombre et percutant avec Phantom Blade Zero, un jeu d’action-RPG au style « kungfupunk » pour reprendre les dires des développeurs. Retrouvez sur cette page tout ce qu’il faut savoir au sujet de ce titre, de son univers et de son système de combat effréné à ses mécaniques de progression, en passant par les informations essentielles à connaître avant sa sortie.

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Source : S-Game

FAQ Phantom Blade Zero

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées à Phantom Blade Zero. Si vous avez des questions que nous n’avons pas encore évoquées, posez-les en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de Phantom Blade Zero

À n’en déplaise à certains, Phantom Blade Zero n’est pas un souls-like. Le titre de S-Game est en réalité un jeu d’action fortement inspiré par les Hack & Slash comme Ninja Gaiden ou Devil May Cry.

L’histoire nous plonge dans la peau de Soul, un combattant d’élite trahi par son ordre et mortellement blessé, qui dispose d’un compte à rebours de seulement 66 jours pour démasquer les conspirateurs et sauver ce qu’il reste de lui avant la fin du temps imparti. À travers cet univers où le Wulin et le chaos se croisent, le jeu nous invite à explorer des décors torturés inspirés de la Chine féodale.

Pensé pour renouveler le genre du jeu d’action, le titre mise sur un système de combat effréné et ultra-nerveux, façonné par les développeurs pour offrir un flux de mouvements fluide et spectaculaire inspiré des meilleurs films de kung-fu. S-Game met en avant des affrontements tactiques mais rythmés, basés sur des enchaînements d’attaques au sabre et d’arts martiaux, complétés par un arsenal d’armes secondaires redoutables. Les créateurs promettent également une structure de niveaux semi-ouverte favorisant l’exploration et les combats de boss mémorables.

Phantom-blade-zero
Source : S-Game

Phantom Blade Zero est-il en monde ouvert ?

Non. Phantom Blade Zero suit une structure de monde à niveaux semi-ouverts.

C’est quoi le Wulin dans Phantom Blade Zero ?

Le Wulin est un terme qui désigne plusieurs choses, mais dans le cas de Phantom Blade Zero, le Wulin désigne les arts martiaux chinois aussi appelés Wuxia.

Est-ce que Phantom Blade Zero est un souls-like ?

Non. Comme on a pu le dire dans la présentation du jeu, Phantom Blade Zero n’est pas un souls-like et se présente bien plus comme un jeu d’action ayant des inspirations Hack & Slash.

Phantom Blade Zero propose-t-il différents modes de difficulté ?

Oui ! Il est possible de choisir parmi les différents niveaux de difficulté proposés par les développeurs. Phantom Blade Zero est un jeu exigeant, alors il ne faudra pas hésiter à revoir le niveau de difficulté à la baisse si vous n’êtes pas coutumier des jeux de ce genre.

Phantom-blade-zero-2
Source : S-Game

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Selon les dires des développeurs, Phantom Blade Zero aurait une durée de vie allant de 20 à 30 heures en suivant exclusivement l’histoire principale.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Configuration Minimum

  • Specs attendues : 1080p à 30 FPS (avec upscaling)
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go)
  • Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600
  • RAM : 16 Go
  • Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits, DirectX 12

Configuration recommandée

  • Specs attendues : 1440p à 60 FPS (avec upscaling)
  • Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go)
  • Processeur : Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 5600X
  • RAM : 16 Go
  • Système d’exploitation : Windows 10/11 64 bits, DirectX 12

En bref

  • Phantom Blade Zero
  • Développeur/éditeur : S-Game
  • Genre : Action-RPG / Hack ‘n’ slash
  • Prix : De 59,99 € à 69,99 € pour l’édition classique (PC et console) et de 69,99 € à 79,99 € pour l’édition deluxe (PC et console)
  • Plateformes : PC et PlayStation 5
  • Date de sortie : 29 octobre 2026
  • PEGI : PEGI 18
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Jaquette de Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
pc ps5

Date de sortie : 29/10/2026

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