Grand Theft Auto VI est déjà disponible en promotion chez ces revendeurs, dépêchez-vous !

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Les précommandes pour Grand Theft Auto VI sont enfin lancées à 5 mois de sa sortie commerciale prévue pour fin novembre. Alors que tous les revendeurs (ou presque) se sont rués pour vous arracher votre argent dans la nuit du 25 juin, deux enseignes ont réussi à tirer leur épingle du jeu en proposant GTA 6 20€ moins cher que partout ailleurs. On vous laisse découvrir cette surprise parfaite pour votre porte-monnaie.

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI est disponible en précommande à prix hallucinant !

Où trouver GTA 6 à prix imbattable en précommande ?

C’est souvent le cas lors de l’ouverture des précommandes : la chaîne de grande distribution E.Leclerc propose des prix défiant toute concurrence grâce à la technique du « produit d’appel ». Mais sur un produit culturel assuré de se vendre par millions dès le premier jour, on aurait pu croire que toutes les enseignes allaient jouer le jeu de proposer Grand Theft Auto VI au prix conseillé pour se remplir les poches. Il faut croire que la chaîne de distribution en a décidé autrement en proposant les éditions standard sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S à 60€, soit 19,99€ de moins que chez ses concurrents, très tôt dans la nuit, mais rapidement suivi par Amazon qui n’a pas voulu laisser son concurrent lui rafler la mise.

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Rappelons que le jeu physique ne comporte pas de disque mais un code pour activer un pré-chargement dès le 12 novembre. Ne traînez pas si vous voulez profiter de cette offre qui risque probablement d’écouler rapidement ses stocks. Reste à voir si les autres enseignes tenteront de s’aligner sur ce prix fou ou si elles laisseront E.Leclerc et Amazon rafler une grande partie des précommandes. Pour rappel, Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Une édition Ultimate est disponible uniquement en dématérialisé, avec des bonus numériques.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

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