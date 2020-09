La suite de God of War pour 2021 sur PS5

Après avoir dévoilé le prix et la date pour la PS5, Sony a terminé la conférence en jetant un bon gros froid en teasant la suite tant attendu de God of War sur PS4.

Le Ragnarök arrive

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020

Une voix grave (celle de Christopher Judge sans doute) et un logo de gel parsemé de symboles, voici tout ce que nous aurons concernant la suite des aventures de Kratos et de son fils Atreus alias « boyyyyy ». Tout ça suivi de la phrase : « Ragnarök is coming ». Pour rappel, dans la mythologie nordique, le Ragnarök fait référence à la fin du monde. On peut donc présager que l’on devra combattre de nouvelles figures de la mythologie nordique et que l’on aura accès aux royaumes du Bifrost qui n’étaient pas accessible dans le premier opus.

Il faudra malheureusement attendre encore pour avoir un aperçu en images mais la nouvelle fait chaud au cœur. La suite de God of War est donc attendu sur PS5 en 2021. Pour tout savoir sur la nouvelle console PlayStation 5, n’hésitez pas à consulter notre wiki complet.