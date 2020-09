Après des mois à attendre, la PS5 affiche enfin un prix et donne une date de sortie. Sony l’a annoncé ce mercredi soir à l’occasion de son événement dédié à la nouvelle console. En plus des jeux, on a donc maintenant un tarif et un rendez-vous. On vous dit tout dans cet article.

Le prix de la PlayStation 5

C’est officiel, la PS5 sera vendu au prix de 399€ pour sa version digitale sans lecteur blu ray et 499€ dans sa version « classique », autrement dit avec le lecteur blu ray 4K. On rappelle que son concurrent Microsoft a déjà fixé les prix pour leurs Xbox Series X|S.

La date de sortie de la PlayStation 5

Comme on s’en doutait, la date de sortie est donc assez proche de la Xbox Series X|S. La PS5 sortira donc officiellement le 19 novembre 2020 en France. Dans le reste du monde, cela sera le 12 novembre. Les précommandes seront ouvertes le 17 septembre prochain, soit demain, et au vue de l’attente des joueurs envers la machine, celles-ci seront sans doute prises d’assaut assez rapidement. Nous vous tiendrons au courant quand elles seront ouvertes afin de ne pas les manquer. Rappelons que les précommandes de la Xbox Series X ouvriront le 22 septembre prochain.

En plus de ça Sony donné de nouvelles précisions sur les jeux à venir et les fonctionnalités de la machine que l’on vous résume dans un article dédié ici.