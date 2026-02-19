Christopher Judge (God of War) semble indiquer que le prochain jeu de Santa Monica Studios sera révélé à la fin de l’été

Nouveau God of War, ou autre chose ?

En effet, Christopher Judge a fait ce que l’on appelle une Norman Reedus ici en dévoilant quelques informations à une fan (Fuzhpuzy, avec une vidéo relayée par Rebs Gaming) lors d’une convention, en pensant être discret.

Manque de chance pour l’acteur, ses propos ont été enregistrés et nous révèlent quelques indices sur le remake de la trilogie à venir, qui aurait droit à « une nouvelle technologie » et un « nouveau système de combat ». Puisque c’est TC Carson qui reprend son rôle de Kratos dans ce remake, et pas Judge, on restera prudent vis-à-vis de ces informations, étant donné que l’on ignore à quel point l’acteur de Stargate est impliqué dans le projet et s’il a toutes les bonnes informations.

Ce qui est plus intéressant en revanche, c’est ce qu’il dit à propos de son prochain projet. Enfin, sans doute le prochain projet de Santa Monica Studios. Il déclare ici que l’on devrait en apprendre plus vers la fin de l’été. Une période très sujette à un State of Play, puisque Sony a l’habitude de les organiser au milieu du mois de septembre.

On prendra encore le tout avec des pincettes de rigueur, l’acteur n’étant peut-être pas bien informé. Il est même encore trop tôt pour dire s’il s’agit d’un jeu God of War ou non, puisque Judge pourrait très bien être embauché pour un autre rôle sur une nouvelle série (même si d’accord, l’option God of War est plus probable, étant donné qu’il aborde ce sujet en parlant de la licence). On en connait au moins qui va se faire tirer les oreilles.