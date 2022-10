God of War Ragnarok : Les combats du jeu disséqués dans une nouvelle vidéo making-of

Malgré le fait que des spoilers du jeu envahissent actuellement les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, Santa Monica Studios continue sa série de vidéos making-of sur God of War Ragnarok. La première vidéo révélée la semaine dernière nous présentait différents corps de métiers rattachés au développement de l’histoire et de la narration du jeu. Comme prévu, ce sont les artistes derrière les combats qui sont mis en avant cette semaine, avec quelques séquences de gameplay inédite à la clé.

Un épisode encore plus brutal

Cette vidéo revient donc sur les challenges qui se sont imposés à l’équipe pour améliorer le système de combat du dernier épisode. On y voit notamment qu’Atreus a pris une place nettement plus importante et est désormais capable de train bien se débrouiller tout seul, en prenant plus d’initiatives.

Papa Kratos n’est pas en reste puisqu’il dispose de nouveaux combos et de compétences inédites. Les combats promettent gagner en diversité, mais surtout en verticalité, avec Kratos qui peut se mouvoir plus rapidement à l’aide de ses Lames du Chaos.

On se donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre vidéo de ce genre. God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Notre test arrivera prochainement, en attendant, n’hésitez pas à consulter notre dernière preview.