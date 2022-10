Accueil » Actualités » God of War Ragnarok : Une grosse vidéo sur les coulisses du développement et de l’histoire du jeu

Maintenant que le jeu a été distribué à la presse et que l’embargo des tests a été révélé, PlayStation et Santa Monica Studios sont prêts à nous en dire bien plus sur God of War Ragnarok. Une nouvelle vidéo a été publiée aujourd’hui dans laquelle l’équipe de développement revient sur la conception de l’histoire de cette suite, sur les challenges imposés par la pandémie, ainsi que sur les différents rôles de membres impliqués dans la partie narrative.

Un tour dans les coulisses du jeu

Cette vidéo comporte donc évidemment quelques gros spoilers sur le dernier épisode en date, afin de nous montrer où en sont Kratos et Atreus. L’intrigue prend place plusieurs années après les événements racontés dans God of War, et notre duo va être pourchassé par les forces d’Odin, mais pas seulement.

Notons qu’il s’agit là de la première vidéo d’un série de neuf présentations, qui seront diffusées chaque mardi et ce pendant neuf semaines. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour en savoir plus sur un autre aspect du jeu, à savoir les combats.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Notre test arrivera quant à lui le 3 novembre, et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une première preview du jeu.