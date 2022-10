God of War Ragnarok : Attention, plein de spoilers sont déjà dans la nature

Lorsqu’un éditeur envoie son jeu à la presse et aux influenceurs bien en avance, il faut parfois s’attendre à ce que des petits malins ou des maladroits fassent fuiter quelques séquences sur le net. C’est malheureusement ce qui est en train d’arriver pour God of War Ragnarok, autrement dit l’un des jeux les plus attendus de l’année, dans lequel l’histoire et les rebondissements ont une place très importante au cœur de l’expérience. Pas de spoils dans cet article, mais gare à vous : des vidéos du jeu circulent déjà sur les réseaux sociaux.

Les spoilers arrivent avant le Ragnarok

Heads up: someone with a review code is (accidentally?) posting God Of War Ragnarök stuff online that you *might not want to see* until playing it for yourself so.. you've been warned — Nibel (@Nibellion) October 24, 2022

C’est malheureux, mais plus de deux semaines avant sa sortie, God of War Ragnarok commence a être victime de grosses fuites avec des cinématiques complètes et des screenshots qui sont partagés sur les réseaux et sur YouTube. Les séquences en question dévoilent des moments importants du jeu, autant dire qu’il vaut mieux ne pas tomber dessus.

Que cela soit volontaire ou non, il est toujours regrettable de voir cela arriver quelques jours avant la sortie d’un jeu. Rappelons que la situation avait été similaire avec The Last of Us Part II, ce qui avait nuit à de nombreuses personnes souhaitant découvrir le jeu.

On ne pourra que trop vous conseiller de masquer certains mots clés sur les réseaux sociaux si vous souhaitez ne pas tomber sur ces spoilers.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Notre test arrivera prochainement, et sera quant à lui garanti sans spoilers, tout comme notre dernière preview.