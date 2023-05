Genshin Impact : Tout savoir sur la version 3.7 du jeu (Kirara, jeu de cartes, court teaser Fontaine…)

C’est l’heure du Du-du-du-du-duel

Cette mise à jour sera donc centrée sur le jeu de cartes de Genshin Impact, Invocation des Sept, qui sera au cœur d’un grand événement mettant en scène les quatre régions déjà présentes dans le jeu. On retrouvera donc des personnages de Mondstadt, Liyue, Inazuma et Sumeru qui s’affronteront pour devenir le meilleur duelliste de Teyvat.

Ce grand événement sera décomposé en plusieurs mini-jeux, avec bien évidemment des duels de cartes (via des decks prédéfinis), des puzzles à résoudre, des éléments de parkour et un peu de combats. Un arc spécial 4 étoiles pourra être obtenu en récompense de l’événement.

Pas de quêtes d’Archon ici, il faudra se contenter de la deuxième quête d’histoire de Yoimiya, tout comme une escapade avec Kaveh. Vous l’aurez compris, l’histoire du jeu ne va pas beaucoup progresser ici.

La région de Fontaine brièvement teasée

On a aussi pu voir durant ce live qu’un nouveau personnage de Fontaine sera au centre des événements. Malgré son apparence, ce n’est pas la sœur de Yan Fei puisqu’il s’agit d’une journaliste nommée Charlotte, qui fera le tour de Teyvat pour se documenter sur le tournoi de cartes.

Mais la fin du live nous a surtout montré le Voyageur en train de nager, potentiellement sous l’eau, dans ce qui devrait être la région de Fontaine. Alors oui, comme teaser, c’est très léger, mais le moindre petit indice sur une nouvelle région suffit pour faire grimper le niveau d’impatience de la communauté.

Les autres événements de la version 3.7

Comme vous l’avez vu, le jeu de cartes sera à l’honneur, et en plus du grand événement à son sujet, on en trouvera un autre plus orienté vers le PvP, avec une mise à jour globale de ce mini-jeu. De quoi tester vos capacités face à d’autres joueurs et joueuses.

Si vous n’aimez pas jouer aux cartes, vous trouverez également un événement à Mondstadt qui réunit plusieurs mini-jeux en un. Vous trouverez un domaine avec à la fois du parkour, des combats et des énigmes, et vous pourrez même créer votre propre domaine et le proposer à la communauté avec des défis que vous devrez paramétrer.

Un autre événement centré sur le combat sera de retour, celui qui demande de capturer les points faibles des ennemis en photo, tandis qu’un événement autour de boss à affronter sera également présent.

Les personnages de la version 3.7

Un seul nouveau personnage est au programme de cette version 3.7 et il s’agit de Kirara, une épéiste Dendro d’Inazuma. Elle combattra cependant avec ses griffes puisqu’elle a les attributs d’une nekomata.

Elle pourra créer un bouclier Dendro avec sa capacité via un appui court, et via l’appui long, elle se transforme en boîte de livraison sous la forme d’un chat (ça ne s’invente pas), qui pourra même grimper sur les falaises pour explorer plus rapidement. Sa capacité ultime fait tomber une caisse sur les ennemis, qui va exploser en plusieurs petites bombes Dendro.

Kirara sera présente sur la première bannière de personnages, qui sera divisée entre Yoimiya et Yae Miko. Pour la seconde bannière, elle sera partagée entre Kazuha et Alhaitham.

Les codes primo-gemmes

Voici les codes primo-gemmes limités à entrer rapidement en jeu pour obtenir des récompenses :

2SRKFQ2YSMVV

XT82F8JZS4TR

5A92W9JZBLCH

Quand sortira la version 3.7 de Genshin Impact ?

La version 3.7 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 24 mai prochain aux alentours de 4 heures du matin. Comme d’habitude, vous trouverez des primo-gemmes dans votre boite de réception en compensation pour la période de maintenance du jeu.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.