Tandis que la version 2.0 de Genshin Impact démarrait avec l’arrivée d’Ayaka, on a également pu découvrir le personnage de Yoimiya, qui arrive dès aujourd’hui au coeur d’une bannière exclusive. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le personnage, de son set de prédilection à ses statistiques, et s’il faut l’invoquer ou non.

Présentation de Yoimiya

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Pyro ( )

: Pyro ( ) Arme : Arc

: Arc Seiyū : Kana Ueda

: Kana Ueda Anniversaire : 21/06

: 21/06 Date d’arrivée bannière Yoimiya : 10 août 2021

Description officielle : « Pyrotechnicienne aux talents extraordinaires et propriétaire de la boutique « Feux de Naganohara », Yoimiya est connue sous le nom de « Reine du festival d’été ». C’est une jeune fille aussi chaleureuse que le feu : son âme d’enfant et sa passion pour son métier en font une personnalité rayonnante. »

Compétence Yoimiya

Compétences actives

Attaque normale (Flamme Pyrotechnique) : Enchaîne jusqu’à 5 tirs consécutifs

: Enchaîne jusqu’à 5 tirs consécutifs Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. En visant, des flammes viennent se concentrer sur le carreau de la flèche avant d’être tirées lors de l’attaque. L’effet varie selon le nombre de charges : 1 charge : Tire une flèche enflammée qui inflige des dégâts Pyro. 2 charges : Génère jusqu’à 3 flèches chercheuses en fonction du temps de charge, qui sont libérées lors du tir visé. Les flèches suivent les ennemis proches, et infligent lorsqu’elles touchent des dégâts Pyro.

: Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. En visant, des flammes viennent se concentrer sur le carreau de la flèche avant d’être tirées lors de l’attaque. L’effet varie selon le nombre de charges : Attaque plongeante : Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact.

: Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact. Danse du feu « Niwabi » : Yoimiya brandit un cierge magique, s’entourant d’un champ de salpêtres. Niwabi Enshou : Pendant la durée de cette aptitude, les flèches tirées lors de l’attaque normale de Yoimiya sont des flèches enflammées, infligeant davantage de dégâts, et dont les dégâts sont convertis en dégâts Pyro. Durant cette période, le second niveau de charge de son attaque normale Flambée pyrotechnique ne génère pas de flèches chercheuses. L’effet s’arrête lorsque Yoimiya quitte le champ de bataille.

: Yoimiya brandit un cierge magique, s’entourant d’un champ de salpêtres. Saxifrage Ryuukin : Yoimiya s’élance dans les airs avec sa création originale, le « Saxifrage Ryuukin » et tire des roquettes flamboyantes pleines de surprises, qui infligent des dégâts Pyro de zone, et marquent un ennemi d’une « Flamme Ryuukin ». Flamme Ryuukin : Les attaques normales, chargées et plongeantes, les compétences élémentaires et les déchaînements élémentaires de tous les personnages de l’équipe (hormis Yoimiya) génèrent une explosion lorsqu’elles touchent un ennemi marqué d’une Flamme Ryuukin, infligeant des dégâts Pyro de zone. Lorsqu’un ennemi marqué d’une Flamme Ryuukin est vaincu avant la fin de l’effet, ce dernier est transféré à un ennemi proche qui hérite de la durée restante. Il est possible de générer ainsi une explosion toutes les 2 secondes max. Quand Yoimiya est vaincue, l’effet des Flammes Ryuukin générées par ses aptitudes prend fin.

: Yoimiya s’élance dans les airs avec sa création originale, le « Saxifrage Ryuukin » et tire des roquettes flamboyantes pleines de surprises, qui infligent des dégâts Pyro de zone, et marquent un ennemi d’une « Flamme Ryuukin ».

Compétences passives

Tour de passe-passe : Tant que Danse du feu « Niwabi » est active, les attaques normales de Yoimiya augmentent son bonus de dégâts Pyro de 2%. Cet effet dure 3 secondes et peut être cumulé jusqu’à 10 fois.

: Tant que Danse du feu « Niwabi » est active, les attaques normales de Yoimiya augmentent son bonus de dégâts Pyro de 2%. Cet effet dure 3 secondes et peut être cumulé jusqu’à 10 fois. Aube d’une nuit d’été : Lorsque Yoimiya libère Saxifrage Ryuukin, l’attaque de tous les autres personnages de l’équipe (hormis Yoimiya) augmente de 10% pendant 15 secondes. De plus, chaque cumul de l’aptitude passive « Tour de passe-passe » que Yoimiya possède lorsqu’elle exécute Saxifrage d’or augmente ce bonus d’attaque de 1%.

: Lorsque Yoimiya libère Saxifrage Ryuukin, l’attaque de tous les autres personnages de l’équipe (hormis Yoimiya) augmente de 10% pendant 15 secondes. De plus, chaque cumul de l’aptitude passive « Tour de passe-passe » que Yoimiya possède lorsqu’elle exécute Saxifrage d’or augmente ce bonus d’attaque de 1%. Rentabilisation maximum : Yoimiya a 100 % de chances de récupérer une partie des matériaux utilisés en fabriquant des décorations, des aménagements ou des décorations de paysage.

Constellation

Agate Ryuukin : Prolonge la durée de la Flamme Ryuukin générée par Saxifrage Ryuukin de 4 secondes. De plus, lorsqu’un ennemi affecté par Flamme Ryuukin est vaincu pendant la durée de l’effet, l’attaque de Yoimiya augmente de 20 % pendant 20 secondes.

: Prolonge la durée de la Flamme Ryuukin générée par Saxifrage Ryuukin de 4 secondes. De plus, lorsqu’un ennemi affecté par Flamme Ryuukin est vaincu pendant la durée de l’effet, l’attaque de Yoimiya augmente de 20 % pendant 20 secondes. Procession de feux de joie : Lorsque les dégâts Pyro infligés par Yoimiya résultent en un coup critique, cette dernière obtient pendant 6 secondes un bonus de dégâts Pyro de 25 %. Cet effet s’applique également lorsque Yoimiya fait partie de l’équipe, mais n’est pas déployée.

: Lorsque les dégâts Pyro infligés par Yoimiya résultent en un coup critique, cette dernière obtient pendant 6 secondes un bonus de dégâts Pyro de 25 %. Cet effet s’applique également lorsque Yoimiya fait partie de l’équipe, mais n’est pas déployée. Flammes ingénieuses : Niveau d’aptitude Danse du feu « Niwabi » +3.

: Niveau d’aptitude Danse du feu « Niwabi » +3. Pro de la pyrotechnie : Réduit le temps de recharge de Danse du feu « Niwabi » de 1,2 seconde lorsque Flamme Ryuukin de Yoimiya déclenche une explosion.

: Réduit le temps de recharge de Danse du feu « Niwabi » de 1,2 seconde lorsque Flamme Ryuukin de Yoimiya déclenche une explosion. Nuit d’un festival d’été : Niveau d’aptitude Saxifrage Ryuukin +3.

: Niveau d’aptitude Saxifrage Ryuukin +3. Pluie de météores de Nagonahara : Tant que Danse du feu « Niwabi » est active, les attaques normales de Yoimiya ont 50 % de chances de libérer une flèche enflammée supplémentaire qui inflige 60 % des dégâts d’origine. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts d’attaque normale.

Comment jouer Yoimiya

Yoimiya est un personnage qui se jouera principalement en DPS étant donné la nature de ses aptitudes, et notamment avec l’utilisation de son tir chargé lorsque sa compétence élémentaire n’est pas active (pour obtenir des particules élémentaires). Avec la Danse de Feu, l’attaque normale de Yoimiya est alors très renforcée, et c’est alors là qu’il faudra enchaîner les attaques de base, en laissant de côté la chargée.

Sa Danse disparait lorsqu’un autre personnage arrive en jeu. Une utilisation qui la rapproche un peu de Hu Tao, et qui ne permet pas de la faire rentrer dans des équipes qui prônent l’alternance entre les personnages.

La principale faiblesse de Yoimiya reste avant tout la concurrence qu’elle rencontre avec tous les autres personnages Pyro du jeu. Si elle reste un personnage 5 étoiles de bon niveau, il existe d’autres personnages Pyro plus efficaces, ce qui ne l’empêchera évidemment pas d’être agréable à jouer et puissante avec les bons artéfacts.

Avec qui jouer Yoimiya ?

On préférera jouer Yoimiya dans des compositions où elle pourra enchaîner les réactions élémentaires, notamment lorsque ses attaques normales infligeront des dégâts Pyro. Pour cela, on favoriser des personnages dont les compétences permettent d’infliger des dégâts élémentaires sur la durée. Voici une liste de personnages qui fonctionnent bien avec Yoimiya :

Fischl

Beidou

Venti

Sucrose

Kazuha

Xingquiu

Bennett

Meilleur équipement Yoimiya

Quelle arme pour Yoimiya ?

Pulsation du tonnerre (5★) : Sans surprise, l’arc 5 étoiles qui arrive en même temps que le personnage est naturellement un bon choix. Avec son boost de dégâts critiques et surtout un passif qui augment considérablement l’attaque, Yoimiya pourra faire de gros dégâts avec.

: Sans surprise, l’arc 5 étoiles qui arrive en même temps que le personnage est naturellement un bon choix. Avec son boost de dégâts critiques et surtout un passif qui augment considérablement l’attaque, Yoimiya pourra faire de gros dégâts avec. Arc d’Amos (5★) : Le passif jouant sur le bonus d’attaques chargées et normales convient bien à Yoimiya, en plus du bonus d’attaque;

: Le passif jouant sur le bonus d’attaques chargées et normales convient bien à Yoimiya, en plus du bonus d’attaque; Arc rouillé (4★) : Un très bon choix notamment pour son passif, étant donné que Yoimiya effectue beaucoup d’attaque normale (la perte sur l’attaque chargée n’est pas vraiment problématique).

: Un très bon choix notamment pour son passif, étant donné que Yoimiya effectue beaucoup d’attaque normale (la perte sur l’attaque chargée n’est pas vraiment problématique). Lune paisible (4★) : Un arc accessible à tous qui augmente l’attaque. Moins utile que l’Arc Rouillé à cause de son effet qui ne favorise que l’attaque chargée, mais il peut être utile en attendant d’avoir un meilleur arc.

Meilleur set pour Yoimiya

Sorcière des flammes ardentes : Le choix le plus évident pour tous les personnages centrés sur les dégâts Pyro, notamment dans les équipes basées sur les dégâts élémentaires. Se joue aussi bien en deux qu’en quatre pièces. :

: Le choix le plus évident pour tous les personnages centrés sur les dégâts Pyro, notamment dans les équipes basées sur les dégâts élémentaires. Se joue aussi bien en deux qu’en quatre pièces. : Rideau du Gladiateur : Un choix évident pour compléter le premier set, étant donné que l’attaque est favorisée comme statistique sur Yoimiya.

: Un choix évident pour compléter le premier set, étant donné que l’attaque est favorisée comme statistique sur Yoimiya. Fleur d’enchevêtrement : Là aussi, peut se jouer en 2 ou 4 pièces. En 2 pièces pour être cumulé avec l’un des autres set, mais aussi en 4 pièces pour faire des dégâts dans une équipe qui génère des réactions élémentaires.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Attaque %

: Attaque % Coupe : Dégâts Pyro

: Dégâts Pyro Coiffe/Couronne : Dégâts Critiques > Taux Critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Yoimiya ?

Attaque % Taux critique Dégâts critiques Maitrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes

Matériaux d’élévation Yoimiya

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Yoimiya :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Herbe à sanglots / 3 x Parchemin divinatoire / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Herbe à sanglots / 3 x Parchemin divinatoire / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Perle brûlante / 10 x Herbe à sanglots / 15 x Parchemin divinatoire / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Perle brûlante / 10 x Herbe à sanglots / 15 x Parchemin divinatoire / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Perle brûlante / 20 x Herbe à sanglots / 12 x Parchemin sigillé / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Perle brûlante / 20 x Herbe à sanglots / 12 x Parchemin sigillé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Perle brûlante / 30 x Herbe à sanglots / 18 x Parchemin sigillé / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Perle brûlante / 30 x Herbe à sanglots / 18 x Parchemin sigillé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Perle brûlante / 45 x Herbe à sanglots / 12 x Parchemin maudit / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Perle brûlante / 45 x Herbe à sanglots / 12 x Parchemin maudit / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Agate Agnidus / 20 x Perle brûlante / 60 x Herbe à sanglots / 24 x Parchemin maudit / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Yoimiya

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Yoimiya :

Enseignement de l’Ephémère / Guide de l’Ephémère / Philosophie de l’Ephémère

Parchemins divinatoires / Sigillés / Maudits

Couronne du roi-dragon

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.