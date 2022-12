Tout savoir sur le jeu de cartes Invocation des Sept – Genshin Impact

La version 3.3 de Genshin Impact ajoute certes les personnages de Nomade et Faruzan, mais elle met surtout en place un nouveau mode de jeu permanent, chose rare pour le titre de miHoYo. On peut donc découvrir dès maintenant le jeu de cartes intitulé Invocation des Sept, qui nous permet de nous mesurer aux meilleurs duellistes de Teyvat et à nos amis. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce mode inédit dans Genshin Impact.

Comment débloquer le jeu Invocation des Sept ?

Lorsque vous aurez téléchargé la version 3.3 de Genshin Impact, une nouvelle quête s’ajoutera à votre journal, répondant au nom de « Contre dés, chats et cartes ». Elle vous demandera de retrouver Sucrose, qui a reçu un colis mystérieux contenant des cartes du fameux jeu.

Allez ensuite à la taverne de Diona à Mondstadt pour y rencontrer le plus grand des duellistes, un chat noir (trop mignon) qui vous expliquera via l’intermédiaire de Shuyun qu’il vous faudra réussir trois duels avant de partir affronter qui vous voulez dans Teyvat.

En plus du match qui sert de tutoriel face à Diona, vous allez devoir combattre Margaret ainsi que Fischl. Une fois ces trois duels remportés, la quête prendra fin et vous pourrez débloquer le jeu.

Les bases du jeu

Le concept du jeu Invocations des Sept est assez simple sur le papier : vous et votre adversaire disposez chacun d’un deck de 30 cartes objets ainsi que de trois cartes personnages (comme Diluc, Kaeya et Sucrose ci-dessus).

Les trois cartes de personnages resteront tout le temps sur le terrain et disposent toutes de points de vie, affichés en haut à gauche. Vous perdez la partie lorsque vos trois cartes n’ont plus de points de vie.

Le lancer de dés et les compétences

Lors de chaque début de tour, chaque participant lancera 8 dés, qui sont aux couleurs des éléments de Teyvat, à savoir Pyro, Hydro, Electro, Anémo, Géo, Dendro et Cryo. On rajoute à cela une face « Omni », qui sert de joker et peut être compté comme un élément au choix. Une fois ces dés lancés (que vous pouvez relancer une fois si le résultat de certains dé ne vous convient pas), vous aurez un certain nombre de point d’action à votre disposition, ce que l’on pourrait comparer à du mana, dans un jeu de cartes traditionnel (type HearthStone).

Chaque personnage dispose de plusieurs attaques, qui vont nécessiter de dépenser ces points d’action. Par exemple, Diluc peut déclencher une puissante attaque en l’échange de 3 dés Pyro. Si, lors de votre lancé de dés, vous disposez d’au moins 3 dés Pyro (ou de dés Omni qui serviront de jokers), vous pourrez lancer cette attaque et diminuer les points de vie de l’une des cartes adverses.

Déclencher une compétence octroiera une charge à votre personnage. Lorsque ce dernier obtient assez de charges, et qu’il dispose d’assez de dés, il peut déclencher sa capacité ultime, bien plus puissante.

Notez que pour déclencher une capacité d’un personnage, il faut que celui-ci soit mis en avant. Un seul personnage à la fois peut être mis en avant, et changer de personnage nécessite de sacrifier un dé, prenez donc cela en compte.

Votre tour se termine lorsque vous avez épuisé vos points d’actions ou que vous ne disposez pas de cartes ou de compétences qui peuvent être activées avec vos dés restants.

Les cartes présentes dans la main

En plus des capacités de vos personnages, vous disposerez également de cartes que vous allez piocher à chaque tour. Ces dernières peuvent être utilisées en échange de points d’action, et vous donnent accès à des bonus.

On retrouve par exemple des soins, des cartes qui permettent de changer l’élément des dés en notre possession, des états de terrain qui vont donner accès à des effets sur plusieurs tours, ou encore des cartes d’équipements. Il est par exemple possible de piocher des cartes de type épée, arc ou tome de magie, qui nécessitent d’être placé sur l’un des personnages pour renforcer ses attaques. Attention toutefois, Kaeya ne peut par exemple pas s’équiper d’un arc, il faut que cela corresponde à son type d’arme dans le jeu de base (donc une épée à une main).

Certaines cartes renforcent aussi les personnages en fonction de leurs éléments. Exemple : une carte Electro va renforcer les attaques de Fischl.

Comment fonctionnent les réactions élémentaires ?

La petite subtilité du jeu Invocation des Sept réside dans le fait de pouvoir déclencher des réactions élémentaires. Pour cela, il faut d’abord attaquer un ennemi avec un élément, afin qu’il soit marqué par celui-ci. Ensuite, il faut changer de personnage (qui dispose d’un autre élément), puis attaquer le même ennemi pour déclencher une réaction.

Par exemple, si Diluc attaque un ennemi et le marque avec du Pyro, Kaeya pourra déclencher une réaction Fonte en l’attaquant à son tour avec du Cryo, ce qui occasionnera des dégâts supplémentaires. Ces résonances sont à bien prendre compte lors de la construction de votre deck et dans vos combos.

Comment débloquer de nouvelles cartes ?

Pour débloquer des cartes, pas de mystères, vous devrez jouer, et encore jouer. Pas de pièces à acheter ici, vous devrez en collecter en remportant des duels contre les adversaires à travers tout Teyvat.

Si certains d’entre eux vous récompenseront d’une carte, les autres doivent être débloquées via la boutique qui s’affiche en parlant à Prince (le chat noir) à l’intérieur de la Queue du Chat. Vous pourrez dépenser vos pièces pour acquérir d’autres cartes de soutien ou d’équipements. C’est aussi là que vous pourrez obtenir des skins pour vos cartes de personnages, qui rendent les illustrations dynamiques.

Dans cette boutique, il est aussi possible d’acheter des dos de cartes. Attention cependant, ces dos de cartes s’échangent contre des matériaux à récolter dans le monde, et il en faut beaucoup. Pensez d’abord à vos l’augmentation du niveau de vos personnages avant de les dépenser ici.

Pour obtenir les cartes de personnages, vous devrez battre les personnages en question. Il faut vous rendre devant le panneau à l’intérieur de la taverne. Vous verrez l’Annuaire des joueurs.

Au début, seuls Kaeya et Diluc sont disponibles. Pour inviter d’autres personnages, et gagner leur carte, vous aurez besoin de lettres d’invitation que vous pouvez obtenir à la boutique (selon votre niveau), ou via certaines récompenses.

Où rencontrer de nouveaux adversaires ?

En dehors des membres de la taverne, bien trop forts pour vous au début, le jeu vous demandera de battre des séries d’adversaires pour augmenter votre niveau. Pour savoir quel PNJ est disposé à se lancer dans le plus grand des duels avec vous, il faut d’abord vous rendre dans votre inventaire, dans l’onglet des Gadgets.

Sélectionnez le Coffret d’arcanes, qui va afficher tous les joueurs disposés à effectuer une partie avec vous, dans des régions très spécifiques selon votre niveau.

Comment jouer avec mes amis ?

Une fois la quête d’introduction terminée, vous débloquerez l’accès à un tableau qui se situe dans la taverne de la Queue du Chat. Rendez-vous devant celui-ci pour afficher la possibilité de jouer en multijoueur.

Deux options s’offrent à vous :

Le matchmaking : Vous affronterez une autre personne au hasard.

: Vous affronterez une autre personne au hasard. Les duels entre amis : Vous pourrez jouer avec l’un de vos amis. Pour cela, il faut d’abord l’inviter dans votre monde, puis vous rendre devant le tableau de la taverne pour déclencher une proposition de duel.

Notez que dans tous les cas, gagner ou perdre lors de ces duels ne vous donnera accès à aucune récompense, contrairement aux duels contres les PNJ. Ces duels représentent donc en quelque sorte des matchs amicaux.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.