Genshin Impact : Tout savoir sur la version 3.5 (Dehya, Mika, Fête des Alizées…)

Après avoir arpenté la nouvelle zone au nord du désert de Sumeru dans la version 3.4 du jeu, Genshin Impact vous invite à retourner à Mondstadt pour sa mise à jour 3.5. Cette nouvelle update ne compte pas apporter beaucoup de nouveautés et a tout l’air d’une mise à jour de transition, mais il faut noter plusieurs détails intéressants qui ont été dévoilés lors de la présentation. Voici tout ce qu’il faut retenir de la version 3.5 de Genshin Impact.

Une nouvelle quête d’Archon au programme

Etant donné qu’il n’y aura pas de nouvelles zones ni aucun nouveau boss à combattre, cette mise à jour 3.5 va permettre de faire avancer un peu l’histoire avec une nouvelle quête d’Archon très importante, puisqu’on y retrouvera le mystérieux Dainsleif. C’est ici que l’on découvrira deux nouveaux ennemis en provenance des Abysses, sans doute des apôtres, de type Cryo et Geo.

En plus de cette quête d’Archon, Dehya aura droit à sa propre quête d’histoire, tandis que l’on notera le retour des Escapades, ces quêtes façon « dating-sim » (de très loin), qui nous permettront ici de nous intéresser à Faruzan, qui a récemment été intégrée au casting.

Les bannières de la version 3.5

C’est du côté des bannières qu’il faut aller chercher des surprises même si l’on savait déjà que Dehya serait présente. Cette épéiste Pyro pourra invoquer une zone de feu au sol pour infliger des dégâts sur la durée, tandis que son déchaînement élémentaire lui permettra de troquer son épée pour faire parler ses poings, avec un changement de gameplay au passage.

Dehya sera disponible dans la première bannière de la mise à jour, et sera accompagnée par Cyno pour la bannière alternative. Mais la meilleure nouvelle, c’est le fait que dès la version 3.6, Dehya passera sur la bannière permanente, ce qui veut dire que vous pourrez l’invoquer de manière aléatoire, comme Tighnari en son temps, et Diluc, Jean et compagnie. Pensez-y si vous souhaitez faire quelques économies.

Pour la deuxième bannière, on retrouvera le personnage 4 étoiles inédit de cette version 3.5, Mika. Cet aventurier Cryo est un touche-à-tout et malgré son large arsenal, il se battra principalement avec une lance. Il sera présent dans les bannières d’Ayaka et de Shenhe, ce qui est une surprise puisque beaucoup attendaient ici le retour d’Eula.

Les événements de la version 3.5

Le principal événement de la version 3.5 nous fera retourner à Mondstadt pour fêter le retour prochain du printemps, avec la Fête des alizées. On pourra y gagner une nouvelle claymore 4 étoiles en effectuant assez de mini-jeux. Dans ce grand festival, trois types d’activités nous seront proposés :

Un mini-jeu où l’on doit récupérer des ballons tout en faisant attention à ne pas se faire attraper par un mécanisme (c’est Pacman quoi).

Un jeu de rythme avec trois instruments et la possibilité de personnaliser ses propres défis musicaux.

Des photos à prendre à travers la ville.

Parmi les autres événements, on retrouve du classique. Le retour d’un mini-jeu de cuisine où il faut placer les ingrédients en respectant le bon timing ; un événement centré sur les combats avec des équipes à construire et des boosts à attribuer ; et le retour de l’événement centré sur les Fongus, façon Pokémon, même si ici les combats prendront une autre allure et seront plus automatiques.

Les codes primo-gemmes

Comme lors de chaque livestream de présentation, trois codes primo-gemmes à durée très limitée ont été partagés. Entrez ces codes avant ce soir pour qu’ils soient effectifs :

KARU3RG6NY65

5SRC28YNNYP9

SB8UJ9H7NH8V

Quand sortira la version 3.5 de Genshin Impact ?

La version 3.5 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 1er mars, aux alentours de 4 heures du matin. Comme pour chaque mise à jour, vous pourrez récupérer environ 600 primo-gemmes gratuites en compensation pour la maintenance du jeu.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.