Gearbox ouvre un nouveau studio à Montréal pour travailler sur Borderlands et de nouvelles licences

Gearbox continue de grossir d’années en années, notamment grâce au succès de la série Borderlands, qui va bientôt s’exporter au cinéma et avoir droit à son spin-off, Tiny Tina’s Wonderlands. Fort de cette réussite, Gearbox peut désormais encore plus s’agrandir et annonce l’ouverture d’un nouveau studio basé à Montréal.

Une nouveau studio ambitieux

Gearbox Studio Montréal sera donc dirigé par deux vétérans de l’industrie, Sebastien Caisse et Pierre-Andre Dery, qui devront gérer une équipe massive. On parle bien d’un très gros studio ici, puisque 250 employés sont amenés à remplir les bureaux de cette nouvelle section de Gearbox.

Pierre-Andre Dery déclare alors que ce studio aura pour but d’exploiter la licence Borderlands, mais pas que :

« Forts de la longue histoire de liberté créative de Gearbox, nous sommes ravis de constituer une nouvelle équipe de développement pour travailler sur la licence Borderlands et créer de nouvelles propriétés intellectuelles à Montréal. »

On en sait encore justement très peu sur ces potentielles nouvelles licences qui sont en cours, mais le studio est déjà activement à la recherche de nombreux talents pour travailler dessus, ainsi que sur la licence Borderlands. Il faudra attendre des années pour en voir le résultat, mais on sait maintenant que Gearbox va redoubler de moyens pour nous proposer de nouvelles, à la fois sur Borderlands et sur des jeux inédits.