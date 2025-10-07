Funcom ferme le studio The Outsiders, à qui l’on doit Metal: Hellsinger

L’hécatombe continue chez Funcom

Sorti en 2022, Metal: Hellsinger s’était imposé comme un fast-FPS sympathique qui nous faisait chasser du démon en rythme. Le titre avait même eu droit à une version VR et quelques DLC, preuve qu’il n’était peut-être pas un échec commercial. pour autant, Funcom a décidé de mettre fin à l’aventure et a fermé le studio The Outsiders. Le fondateur de ce dernier, David Goldfarb, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux :

« Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour digérer la nouvelle, mais chez The Outsiders et Funcom Stockholm, nous sommes tous touchés par les licenciements chez Funcom et notre studio, ouvert il y a 10 ans, va fermer. Nombre d’entre nous avaient frôlé la mort il y a des années, lorsque Darkborn a été annulé. Grâce à la loyauté et à la persévérance de cette équipe, Metal: Hellsinger est né. Ce sera toujours un moment fort pour moi et je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu le réaliser, ainsi que de la formidable équipe et des partenariats qui ont permis sa réalisation. »

Une triste nouvelle pour ce studio, et ce alors que l’on pensait voir Funcom être en pleine forme grâce à la sortie de Dune Awakening.