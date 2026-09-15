Les personnages de Kingdom Hearts débarquent dans Fortnite cette semaine, avec Sora, Riku, Kairi et Roxas

L’hommage est en tout cas fait avec soin

Avant d’aller faire un tour à Quadratum dans Kingdom Hearts IV, Sora s’arrête brièvement dans le monde de Fortnite avec une collaboration qui va donner accès à quatre costumes. Cette bande-annonce fera en tout cas surtout plaisir (on croit ?) aux personnes qui adorent le meilleur jeu de la saga Kingdom Hearts II, puisque les costumes de Sora, Riku, Kairi et Roxas sont tous tirés de cet opus. Sans parler du morceau qui accompagne la vidéo, « Sanctuary », qui n’est autre que le morceau joué durant l’introduction de ce deuxième épisode.

Epic Games n’a pas encore révélé tous les détails concernant cette collaboration, même si on suppose que les Keyblades serviront de skins pour les pioches. On remarque en tout cas que la Keyblade de Sora n’a pas le porte-clé de Mickey, ce qui est un détail important pour les puristes.

Ce crossover Kingdom Hearts devrait être disponible dans Fortnite dans le courant de la semaine, Epic Games n’ayant pas voulu donner d’autres précisions.