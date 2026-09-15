Les personnages de Kingdom Hearts débarquent dans Fortnite cette semaine, avec Sora, Riku, Kairi et Roxas

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Difficile d’être encore surpris par les crossovers que Fortnite peut s’offrir. On s’étonne de moins en moins, surtout lorsqu’il s’agit de personnages liés de près ou de loin à Disney, étant donné que cette entreprise et Epic Games sont des partenaires importants. Pour autant, voir Sora faire un top 1 aura de quoi laisser une impression étrange auprès de tous les fans de la saga.

Kingdom Hearts s'invite dans Fortnite // Source : ActuGaming

L’hommage est en tout cas fait avec soin

Avant d’aller faire un tour à Quadratum dans Kingdom Hearts IV, Sora s’arrête brièvement dans le monde de Fortnite avec une collaboration qui va donner accès à quatre costumes. Cette bande-annonce fera en tout cas surtout plaisir (on croit ?) aux personnes qui adorent le meilleur jeu de la saga Kingdom Hearts II, puisque les costumes de Sora, Riku, Kairi et Roxas sont tous tirés de cet opus. Sans parler du morceau qui accompagne la vidéo, « Sanctuary », qui n’est autre que le morceau joué durant l’introduction de ce deuxième épisode.

Epic Games n’a pas encore révélé tous les détails concernant cette collaboration, même si on suppose que les Keyblades serviront de skins pour les pioches. On remarque en tout cas que la Keyblade de Sora n’a pas le porte-clé de Mickey, ce qui est un détail important pour les puristes.

Ce crossover Kingdom Hearts devrait être disponible dans Fortnite dans le courant de la semaine, Epic Games n’ayant pas voulu donner d’autres précisions.

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Date de sortie : 25/07/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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