Fortnite Chapitre 7 Saison 4 : Découvrez la nouvelle carte dévoilée à l’occasion du lancement de Système Hacké

Cette nouvelle saison de Fortnite mettra à l’honneur plusieurs légendes du jeu vidéo, comme Sonic ou encore Mega-Man et Pac-Man. Pour l’occasion, de tout nouveaux items ou de nouvelles tenues feront leur apparition tandis que des cartouches de hacking viendront polluer le gameplay avec des modifications en cours de partie. Découvrons à quoi ressemble la nouvelle carte de Fortnite Chapitre 7 Saison 4.

Des modifications à la marge

Une carte légèrement remaniée, qui comptera surtout sur l’ajout de zones spécifiques comme Green Hill, l’emblématique niveau de Sonic, tandis que vous trouverez au sud un rappel des fantômes de Pac-Man, qui apparaît lui tout au nord. Vous pourrez retrouver ci-dessous certaines vues détaillées de quelques régions du jeu, comme le domaine de Geno, ou encore le Point Zéro transformé en machine faisant apparaître une tempête violette dans le ciel, à l’approche de Fortnite Cauchemars en octobre. Fortnite Chapitre 7 Saison 4 est désormais disponible, suivez toutes les actus du jeu d’Epic Games et nos guides dans nos sections dédiées.