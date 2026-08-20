Tous les codes de hacks – Fortnite Chapitre 7 Saison 4
Suite au lancement de la saison 4 du chapitre 7 de Fortnite, une nouvelle fonctionnalité est apparue dans le lobby, celle d’insérer des codes de hack directement depuis le menu pour débloquer des récompenses ou des secrets. Voici une compilation des codes valides pour débloquer vos récompenses.
Liste des codes de hacks dans Fortnite
Voici la liste des premiers codes qui ont déjà été découverts par la communauté. Cet article pourra être modifié au fil de la saison pour rajouter les nouveaux codes apparus :
- OverrideXP
- Récompense : 40,000 XP
- IWannaFlyHigh
- Récompense : Cheat Master Tails Sprite
- TakeYourHeart
- Récompense : 2 x Accélérateurs d’Extraction
- GottaGoFast
- Récompense : Cheat Master Sonic Sprite
- SurviveTheNight
- Récompense : 2x Localiseur de Codes de triche
- LetsBlockAndRoll
- Récompense : Vous transforme en bloc Tetris
- DontBlockMe
- Récompense : Vous transforme en bloc Tetris
- PerfectOrder
- Récompense : 4 x Tacos épicés
- O2OVERRIDE
- Récompense : 1 x Lama
- Récompense : 1 x Extracteur portable
- Born2Play
- Récompense : Cheat Master Adventure Sprite
- Magilume
- Récompense : 2000 poussières d’esprit
- 8BitBlast
- Récompense : Cheat Master 8-Bit Sprite
- BEMOREALIEN
- Récompense : Ecran de chargement Override Ready
- Chispambo
- Récompense : 2000 poussières d’esprit
- Abgestaubt
- Récompense : 2000 poussières d’esprit
- Perlimpinpin
- Récompense : 2000 poussières d’esprit
- ReachYourImpossible
- Récompense : Ecran de chargement Block Party