Tous les codes de hacks – Fortnite Chapitre 7 Saison 4

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Suite au lancement de la saison 4 du chapitre 7 de Fortnite, une nouvelle fonctionnalité est apparue dans le lobby, celle d’insérer des codes de hack directement depuis le menu pour débloquer des récompenses ou des secrets. Voici une compilation des codes valides pour débloquer vos récompenses.

Fortnite chapitre 7 sasion 4 Keyart 2
Jones dans Fortnite chapitre 7 sasion 4 // Source : Epic Games

Liste des codes de hacks dans Fortnite

Voici la liste des premiers codes qui ont déjà été découverts par la communauté. Cet article pourra être modifié au fil de la saison pour rajouter les nouveaux codes apparus :

  • OverrideXP
    • Récompense : 40,000 XP
  • IWannaFlyHigh
    • Récompense : Cheat Master Tails Sprite
  • TakeYourHeart
    • Récompense : 2 x Accélérateurs d’Extraction
  • GottaGoFast
    • Récompense : Cheat Master Sonic Sprite
  • SurviveTheNight
    • Récompense : 2x Localiseur de Codes de triche
  • LetsBlockAndRoll
    • Récompense : Vous transforme en bloc Tetris
  • DontBlockMe
    • Récompense : Vous transforme en bloc Tetris
  • PerfectOrder
    • Récompense : 4 x Tacos épicés
  • O2OVERRIDE
    • Récompense : 1 x Lama
    • Récompense : 1 x Extracteur portable
  • Born2Play
    • Récompense : Cheat Master Adventure Sprite
  • Magilume
    • Récompense : 2000 poussières d’esprit
  • 8BitBlast
    • Récompense : Cheat Master 8-Bit Sprite
  • BEMOREALIEN
    • Récompense : Ecran de chargement Override Ready
  • Chispambo
    • Récompense : 2000 poussières d’esprit
  • Abgestaubt
    • Récompense : 2000 poussières d’esprit
  • Perlimpinpin
    • Récompense : 2000 poussières d’esprit
  • ReachYourImpossible
    • Récompense : Ecran de chargement Block Party
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Jaquette de Fortnite
Fortnite
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Date de sortie : 25/07/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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