Fortnite Chapitre 7 Saison 4 : Collaborations, Gameplay, Codes de triche… Toutes les nouveautés de la saison Système Hacké

Faisons le point sur les principales nouveautés de cette nouvelle saison prévue pour l’instant jusqu’au 1ᵉʳ novembre 2026. Même si nous n’avons pas encore pu recouper cette information, il semblerait que cette nouvelle saison tourne sous une version préliminaire de l’Unreal Engine 6.

Une nouvelle île inspirée ?

La nouvelle île de cette saison reprendra la même forme globale que celle de la saison précédente, avec des modifications majeures, notamment au sud et au nord, où des fantômes et le héros du jeu Pac-Man apparaissent, tandis qu’une mystérieuse tour centrale a remplacé le Point Zéro et semble fabriquer une tempête, probablement par Geno, le méchant qui fait son grand retour. La zone à l’ouest, Green Hill, sera directement inspirée du premier niveau emblématique de Sonic, avec son looping accessible grâce à une accélération supersonique.

On peut même apercevoir une collaboration avec le jeu Tetris, qui vous permettra même de vous cacher derrière des failles à l’effigie des constructions de blocs, qui pourraient bien disparaître si une ligne est correctement achevée et ainsi vous placer à vue de tout le monde.

Un passe de combat qui pique

La star du passe de combat de cette saison, c’est bien évidemment Sonic, qui sera déblocable dès le premier palier. Les autres tenues à débloquer seront :

Wrixel , avec ses traits cubiques et entièrement personnalisable, et Spectre au choix à partir du palier 10.

, avec ses traits cubiques et entièrement personnalisable, et au choix à partir du palier 10. Mali et son aspect jeu de combat 8 bits, et Bastian , au choix dès le palier 35

et son aspect jeu de combat 8 bits, et , au choix dès le palier 35 Grace Crowne et Ch4ton V41nqu3ur au choix dès le palier 60

et au choix dès le palier 60 Geno, le grand méchant, débloqué à partir du niveau 85

Wrixel pourra être personnalisé parmi plus de 1000 combinaisons possibles, comme l’était le porteur d’esprits la saison précédente, tandis que de nouvelles émotes de transformation seront inaugurées à l’instar de celle de Sonic, pouvant se transformer en Sonic doré. Il disposera d’une mascotte, Tails, qui sera également présent sous forme d’Esprit en jeu et pourra même utiliser ses chaussures pour prendre de la vitesse et parcourir de longues distances, sauter sur la tête des adversaires ou réussir le parcours spécial de Green Hill. Sonic est par ailleurs le nouveau visage de l’expérience dynamique Blitz, en remplacement de John Wick la saison précédente.

De plus, si vous achetez le Passe de combat avant le 28 août à 5h59, vous obtiendrez la tenue de Grace Crowne l’infiltrée et des accessoires en guise de bonus de la semaine de lancement. Enfin, si vous décidez cette fois d’offrir le Passe à quelqu’un à tout moment de la saison vous recevrez, ainsi que votre ami(e) la tenue et les accessoires de Mali (Pic du péril).

Un thème plus que d’actualité

Vous n’en avez pas assez d’apprendre que tous les organismes officiels ou studios du jeu vidéo se font hacker ? Eh bien, il faut croire que Fortnite va surfer sur l’actualité en proposant justement une saison dédiée au hacking et aux modifications de codes. Plusieurs nouveautés nous attendent donc avec ce thème :

Saisir des codes de déblocage et des codes de triche

Sur l’île se cachent des codes de triche, qu’il vous faudra rentrer manuellement pour débloquer des secrets, voire des récompenses. Il vous suffira de bien observer votre environnement car ils peuvent être cachés dans les points d’intérêt et même tagués sur les murs.

De plus, de nombreux codes de hacks seront à rentrer dans le lobby (l’écran d’attente pour lancer une partie), vous permettant de débloquer du butin supplémentaire. Nous vous les avons d’ailleurs tous compilés. Dites-vous juste qu’un code est PERLIMPINPIN, étonnant, non ? (Il vous octroiera par ailleurs 2000 poussières d’esprits), ou encore OVERRIDEXP qui vous donnera 40 000 XP. De rien !

Pour les activer, il vous suffira de repérer la zone en haut à droite de l’écran vous menant dans le nouveau menu d’administration du lobby, pour pirater votre jeu et obtenir toutes sortes de récompenses, mais modifier la réalité pour votre équipe et même faire apparaître des variantes rares d’Esprits.

Activez les consoles de Hackeur

Pour cette saison, des consoles de hackeur vont apparaître dans chaque partie et vous permettront de choisir et même de réécrire les règles pour toute la partie en cours. Mais il vous faudra être le premier à l’activer pour que votre nom s’affiche pour tout le monde et ainsi prouver votre supériorité. Vous aurez l’occasion d’activer des hacks en équipe, rares, mais améliorent uniquement la section qui les récupère en premier. Cependant, cela va aussi diffuser votre position sur la carte !

Ces modifications peuvent être de plusieurs types, comme une vie supplémentaire en cas d’élimination, plus de bouclier, plus de vie, une vitesse supersonique, plus d’XP, l’obtention d’un objet de piratage de butin, la possibilité de pêcher uniquement dans des coins dorés, de l’endurance infinie, des tirs à la tête aux dégâts accrus, une surcharge de tir rapide ou encore une pioche puissante aux dégâts massifs.

Les Esprits sont de retour !

La Saison 4 du Chapitre 7 apporte aussi une nouvelle génération d’Esprits, mais vous pourrez garder les Esprits acquis précédemment dans le nouveau mode Jardin d’Esprits, où vous pouvez jouer avec eux et montrer votre collection à vos amis. Les nouveaux Esprits prennent la forme de personnages bien connus comme Sonic, Shadow et Tails, mais aussi Klombo et le buisson de Fortnite, Bush.

De nouvelles armes

Si vous repérez un amas d’éclairs dorés face à vous, il se peut que vous mettiez la main sur le pistolet chef-d’œuvre de Midas qui vous permettra d’éliminer instantanément d’un tir dans la tête. Vous pourrez aussi vous procurer le canon-bras Mega Buster légendaire de Mega Man. Le nouveau fusil à pompe 8 bits automatique est lui conçu comme une console rétro 8 bits. Il dispose de rechargements par cartouches de jeu, d’effets visuels pixélisés et d’un système de scores en temps réel intégré qui appliquera des modificateurs de combos. Plus tard dans la saison, vous pourrez obtenir la Kingdom Key de Kingdom Hearts ou encore les armes de Rebecca de Cyberpunk: Edgerunners.

Les nouveaux cosmétiques

Comme à chaque mise à jour majeure, un petit tour sur les nouveaux cosmétiques qui nous attendent dans le passe de combat ou prochainement en boutique.

Le parapluie Top 1

Voici à quoi ressembleront les nouveaux Parapluies Top 1 en cas de partie classée ou non classée.

FORTNITE C7S4 WIN UMBRELLA (Normal & Crowned) pic.twitter.com/Jc4nzTohlx — HYPEX (@HYPEX) August 20, 2026

Les nouveaux écrans de chargement

Les nouveaux aérosols

Les nouvelles pioches

En bref

Notons que les deux premières Power Hours auront lieu très bientôt, Samedi 22/08 à 21h et Dimanche 23/08 à 03h du matin avec des variantes d’esprits dorées, un jeton 1-Up d’emblée, ainsi qu’un extracteur portable supplémentaire.

auront lieu très bientôt, avec des variantes d’esprits dorées, un jeton 1-Up d’emblée, ainsi qu’un extracteur portable supplémentaire. L’onglet des quêtes a fait peau neuve avec de nouvelles catégories et une barre latérale pour y accéder directement. Vos collections sont aussi désormais intégrées aux quêtes pour suivre le reste de vos distinctions.

a fait peau neuve avec de nouvelles catégories et une barre latérale pour y accéder directement. Vos collections sont aussi désormais intégrées aux quêtes pour suivre le reste de vos distinctions. Le brouillard ne s’effacera plus par lieu-dit entier mais bien par lieu notable, histoire de vous montrer ce que vous aurez réellement découvert suite au lancement de la saison

Il est temps de vous lancer dans Fortnite Système Hacké dont les serveurs vont désormais bientôt rouvrir.