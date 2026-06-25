Sony annonce qu’il licencie une grande partie des employés de Bungie, et pas que ceux qui travaillaient sur Destiny 2

Terrible aveu d’échec pour Sony

Sony n’aura pas perdu de temps. Alors même que Destiny 2 vient d’accueillir sa dernière mise à jour de contenu en début de mois, Hermen Hulst confirme aujourd’hui les rumeurs et annonce qu’un nombre important encore indéterminé de personnes a été mis à la porte chez Bungie. Et n’allez pas croire que cela ne concerne que les équipes qui travaillaient sur Destiny 2. Sony annonce que les équipes de SIE qui travaillaient avec Bungie sont elles aussi touchées, au même titre que l’équipe qui travaille sur Marathon, qui est pourtant le dernier bastion d’espoir du studio malgré lui :

« Nous avons pris la décision de réduire les effectifs de Bungie, une mesure qui touche un nombre important d’employés, notamment la majeure partie de l’équipe de Destiny ainsi que certains membres de l’équipe de Marathon. Des réductions d’effectifs concernent également les équipes de SIE qui soutiennent les activités de Bungie. Les personnes touchées, tant chez Bungie qu’au sein de SIE, en sont informées aujourd’hui. »

Hulst tente tant bien que mal de justifier cette décision par quelques pirouettes qui ne donnent finalement pas plus de détails :

« Au cours des derniers mois, en concertation avec la direction de Bungie, nous avons passé en revue l’orientation à long terme du studio, ses priorités de développement, ses besoins en ressources ainsi que son rôle dans notre stratégie globale. Nous avons envisagé plusieurs alternatives avant de conclure qu’une réduction des effectifs était nécessaire pour aligner les ressources du studio sur ses priorités actuelles et ses objectifs à long terme. »

Il promet que Bungie a entamé « un nouveau voyage » suite à l’arrêt de Destiny 2, et si cela veut évidemment dire que le studio essaye de travailler sur d’autres projets, le choix des mots est particulièrement agaçant. Surtout lorsque l’on sait via les informations de Jason Schreier que ces projets sont encore loin d’être validés.

Quid de Marathon dans tout cela ? Alors que le jeu est pourtant le seul salut à court terme de Bungie, il voit son effectif être réduit. Hulst promet cependant que le jeu va continuer d’être supporté :

« Marathon demeure un élément important de notre catalogue. Nous continuerons à soutenir l’équipe pendant qu’elle poursuit son travail sur les bases solides établies lors des saisons 1 et 2 et qu’elle réfléchit à de futurs projets. Bien qu’il soit trop tôt pour en discuter, nous sommes enthousiasmés par la créativité et les opportunités qui arrivent. »

Mais ce type de promesses, on a appris à ne plus y faire attention. On attend maintenant de savoir la véritable ampleur de cette décision, afin de savoir ce qu’il reste de ce studio historique.