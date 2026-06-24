Marathon proposera son premier mode PvE dès le 21 juillet, et parle déjà de sa saison 3

Le jeu essaye d’être plus acceuillant

C’était l’une des promesses de cette saison 2 de Marathon. Bungie avait indiqué que des modes PvE étaient en préparation, et le premier d’entre eux sera disponible d’ici quelques semaines, après avoir déjà introduit un mode « PvP-lite ».

Dans Vault Breaker, vous explorerez l’Archive Cryo en solo ou à plusieurs en essayant de venir à bout de défis successifs qui vont vous rendre de plus en plus forts.

Une nouvelle monnaie spéciale sera intégrée pour vous donner accès à des améliorations. Vault Breaker sera disponible dans Marathon dès le 21 juillet prochain, date de la mi-saison, à laquelle on retrouvera également d’autres améliorations comme une évolution du système de « Cradle ».

Et pour montrer que Bungie a définitivement de l’ambition autour du titre, le studio nous parle déjà de sa saison 3 avec une date de sortie fixée au 22 septembre prochain. Celle-ci se concentrera surtout sur les améliorations à apporter sur le début du jeu histoire de mieux accueillir les néophytes, tout en introduisant un nouveau type de Coureur et des équipements inédits.

Marathon est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.