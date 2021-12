Final Fantasy XIV suspend ses ventes suite à la congestion des serveurs

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Final Fantasy XIV : Endwalker, qui avait dépassé les 25 millions de comptes juste avant sa sortie, vient à peine de sortir et se retrouve victime de son succès. A tel point que se connecter au MMORPG de Square Enix relève souvent du calvaire pour les joueurs et joueuses avides de leurs nouvelles aventures en Eorzea. Des files d’attentes d’une dizaine de milliers de personnes, aux fameuses « erreurs 2002 » qui déconnectent certains joueurs ayant déjà dépassé les 3 heures d’attente, n’en jetez plus. Square Enix prend les choses en main, et suspend purement et simplement les ventes de Final Fantasy XIV.

Final Fantasy et la terre brulée

Nous avons un nouveau message à vous partager à propos de la congestion de la part de Naoki Yoshida, le producteur et directeur de #FFXIV. https://t.co/CyRW6gSGBl — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_FR) December 16, 2021

Square Enix s’attendait à une forte pression sur ses serveurs, et avait pourtant essayé de sauver les meubles peu avant la sortie afin de garantir une expérience fluide pour tout le monde. Mais l’arrivée d’Endwalker tient finalement plus du troupeau d’éléphant dans un magasin de porcelaine qu’autre chose. Suite à de nombreuses plaintes, le producteur et directeur du jeu Naoki Yoshida avait pris la parole il y’a 10 jours pour annoncer une compensation de 7 jours de jeu offerts pour toute la communauté.

Le voici de retour aujourd’hui dans un communiqué officiel, annonçant une nouvelle de taille : Pour le moment, les ventes de Final Fantasy XIV Online sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les versions dématérialisées des Starter Edition et Complete Edition de Final Fantasy XIV Online sont temporairement indisponibles et il n’y a plus de nouvelles expéditions pour les versions physiques. Seules les mises à niveau vers l’édition collector, ou l’achat des extensions seules sont possibles, « afin que les joueurs existant puissent s’inscrire et passer aux extensions ».

L’enregistrement pour l’essai gratuit de Final Fantasy XIV Online est lui aussi suspendu. Encore une fois et pour ne rien changer, une compensation est offerte pour chaque personne disposant d’un abonnement actif et possède la version complète du titre.

Naoki Yoshida déclare : « Nous sommes conscients que les longs délais d’attente pour se connecter au jeu empêchent les joueurs de jouer, et pour cela, nous présentons nos excuses les plus sincères. En réponse à cette situation, nous vous avons récemment offert 7 jours de temps de jeu, et nous allons maintenant vous offrir 14 jours supplémentaires. Cela s’appliquera à tous les joueurs (y compris ceux possédant plusieurs comptes) qui possèdent la version complète du jeu et ont un abonnement actif à la date du mardi 21 décembre à 9h00 (heure de Paris), date de sortie prévue de la mise à jour 6.01. De plus amples détails sur l’éligibilité seront annoncés séparément. »

La fameuse erreur 2002 quant à elle, devrait être réglée dès la mise à jour 6.01 du 21 décembre.

A défaut de pouvoir jouer, cette compensation semble tout à fait adaptée, puisque beaucoup ne peuvent tout simplement pas jouer au jeu qu’ils ont payé. De quoi rattraper le temps et l’argent perdu. La situation est vouée à s’améliorer, mais soyons honnête, le plus tôt sera le mieux.