Final Fantasy XIV : La version Xbox apporte sa propre monnaie à payer directement via le Microsoft Store

La monnaie spéciale Xbox

Les FFXIV Coins, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit en réalité d’une nouvelle monnaie dévoilée par Square Enix, qui sert notamment à se procurer des objets sur le store du jeu ou sur la Mog Station. On parle de skins supplémentaires ou d’autres objets cosmétiques (voire même votre abonnement mensuel), pas du tout requis pour progresser dans le jeu, mais qui aident à personnaliser. Des objets à acheter qui sont aussi présents dans les autres versions, si ce n’est que pour se les procurer, pas besoin de passer par une autre monnaie ou par un moyen détourné.

Car sur Xbox, pour acheter des objets comme ceux-là, vous devrez d’abord acheter des FFXIV Coins. Et ça, vous pourrez uniquement le faire via le Microsoft Store, et pas directement in-game via votre compte Square Enix. Pourquoi ? Sans doute pour que Microsoft puisse toucher un pourcentage plus élevé de ces microtransactions grâce au partage des gains sur son store. Pour l’utilisateur, cela rajoute une étape supplémentaire qui peut paraitre confuse. Un drôle de procédé pour une version qui arrive déjà tardivement. Pas de quoi empêcher des millions d’utilisateurs de rejoindre Eorzea avec plaisir, même si l’on aurait pu se passer de ce système superflu.