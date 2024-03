Le MMO Final Fantasy XIV sortira sur Xbox Series le 21 mars prochain

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, la nouvelle licence de Capcom sortira cet été

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, la nouvelle licence de Capcom sortira cet été

Xbox Partner Preview : Le résumé complet de l’émission (The Sinking City 2, Unknown 9…)

Xbox Partner Preview : Le résumé complet de l’émission (The Sinking City 2, Unknown 9…)

Persona 3 Reload annonce l’Episode Aigis -The Answer- en DLC pour septembre 2024

Persona 3 Reload annonce l’Episode Aigis -The Answer- en DLC pour septembre 2024

EA Sports FC 24 dévoile la Team Of The Week n°25

EA Sports FC 24 dévoile la Team Of The Week n°25