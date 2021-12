Final Fantasy XIV Endwalker : Naoki Yoshida s’excuse pour les problèmes de connexion, 7 jours de jeu offerts

Alors que l’extension Endwalker pour Final Fantasy XIV ne sort officiellement que demain, de nombreuses personnes ont pu accéder à l’accès anticipé de cette nouvelle épopée durant ce week-end. Enfin, pour les plus chanceux et chanceuses, puisque le jeu a rencontré beaucoup de problèmes de connexions, suite à l’engouement inattendu autour de l’extension et les problèmes de serveurs qui avaient déjà été signalés par Square Enix.

Une semaine de jeu offerte pour les abonnés

Bien conscient du mécontentement créé par cette situation, avec des files d’attentes qui se sont multipliées tout au long de ce week-end, Naoki Yoshida, producteur et directeur du jeu, a pris la parole sur le site officiel de Final Fantasy XIV. Il présente dans un premiers temps ses excuses pour les problèmes rencontrés, tout en expliquant les raisons de cette situation :

« Le nombre de connexions simultanées sur l’intégralité du service FFXIV a atteint son maximum, ce qui a pour résultat d’extrêmement rallonger le temps de connexion, surtout pendant les « heures de pointe » au cours desquelles l’activité des joueurs a tendance à augmenter. J’en suis sincèrement désolé. »

Il revient également sur la fameuse erreur 2002, qui empêchait certaines personnes d’entrer dans une file d’attente :

« La première se produit lorsque vous tentez de vous connecter à un centre de données (comme Chaos ou Light) et qu’il y a plus que 17 000 joueurs en file d’attente. Cela mène à une Erreur 2002, et provoque l’incapacité d’entrer dans la file d’attente de connexion. La deuxième se produit lorsque votre connexion Internet subit une perte de paquets ou une période d’instabilité réseau, ce qui provoque une brève déconnexion du serveur. Pour le moment, nous constatons que cela représente la majorité des cas […] Néanmoins, si vous utilisez une connexion Wi-Fi pour jouer et pouvez basculer sur une connexion Internet câblée, cela améliorera la stabilité de votre connexion. Nous vous demandons d’également essayer cette méthode. »

Afin de compenser tous ces problèmes, le directeur du jeu annonce qu’un geste sera fait à tout le monde afin de se faire pardonner des soucis rencontrés :

« Comme nous demandons aux joueurs d’attendre dans la file pendant des périodes extrêmement longues, et au vu de la situation actuelle qui empêche de jouer normalement, nous avons décidé que pendant la sortie officielle d’Endwalker le 7 décembre, nous offrirons 7 jours de temps de jeu gratuit à tous les joueurs qui possèdent la version complète du jeu et ont un abonnement en cours. Cela inclut également les joueurs qui bénéficient actuellement de la période gratuite de 30 jours incluse à l’enregistrement de la version complète du jeu, et ceux qui ont plusieurs comptes. »

Il précise également que si dans les jours à venir, la situation se reproduisait, de nouveaux jours de jeu gratuits seront offerts. Et avec le lancement officiel de l’extension qui aura lieu demain, on imagine que les files d’attentes pourraient continuer. Espérons cependant que non, et que tout le monde puisse profiter de cette nouvelle aventure au plus tôt.