Final Fantasy XIV : Endwalker

Final Fantasy XIV : Endwalker est une extension du MMORPG de Square Enix. Elle signe l'arrivée de la version 6.0 du jeu, avec la fin de la saga Hydaelyn et de Zordiarche. En plus des nouvelles quêtes d'histoires, deux jobs seront rajoutés, notamment le Sage qui fait partie des healers. De nouveaux lieux sont à découvrir, comme l’île de Thavnair et Garlemald. Le niveau maximal est également augmenté, des boss sont inédits, un level squish est proposé et de nouveaux donjons sont au programme.