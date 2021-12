Final Fantasy XIV dépasse les 25 millions de comptes juste avant la sortie d’Endwalker

Aujourd’hui est un jour béni pour les plus grands fans de Final Fantasy XIV, puisqu’il s’agit de la journée de pré-lancement de l’extension Endwalker pour le MMO de Square Enix. L’engouement autour de cette nouvelle épopée est total, si bien que l’éditeur a prévenu que les serveurs seraient certainement surchargés, et pour cause : Final Fantasy XIV vient de passer un cap très symbolique du côté des comptes enregistrés pour le jeu.

Over the moon

Rappelez-vous, il y a seulement quelques semaines, Square Enix se félicitait d’avoir 24 millions de comptes enregistrés pour Final Fantasy XIV. Il n’aura pas fallu attendre la sortie de l’extension pour dépasser le cap des 25 millions de comptes. Bien entendu, on ne parle pas ici de comptes actifs, mais tout de même, la performance est remarquable pour un MMO qui dispose d’un abonnement.

Et nul doute que ce chiffre va encore grimper très vite étant donné que Endwalker sort dès le 7 décembre prochain, même si des petits chanceux et chanceuses explorent déjà les nouvelles quêtes et lieux d’Eorzea en ce moment même, grâce au pré-lancement du jeu.