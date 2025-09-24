Monster Hunter Wilds détaille sa grande mise à jour 3 et sa collaboration avec Final Fantasy XIV

Une chasse magique contre le Oméga Planetikos

Annoncé lors de l’été, la collaboration entre Monster Hunter Wilds et Final Fantasy XIV s’est entièrement dévoilée à l’occasion du TGS 2025. L’attraction principale sera l’affrontement contre Oméga Planetikos, une créature issu du MMORPG de Square Enix. La chasse s’annonce assez originale dans la mesure où des mécaniques spéciales devront être employées pour lui faire face, à l’image des raids de FF XIV. En outre ce grand monstre de ferraille disposera d’un grand set d’attaques énergétiques et pourra même invoquer des espèces d’hologrammes prenant la forme d’autres grands monstres pour lui venir en aide.

Deux jobs de Final Fantasy XIV feront leur apparition dans Monster Hunter Wilds à l’occasion de cette entente :

Le chevalier noir : il manie une épée à deux mains et utilise de puissantes techniques qui tirent leur force des ténèbres. Il peut activer l’action « Nuit noirissime », un talent bonus du set Armure maléfique alpha.

Le pictomentien : il se bat en donnant vie à des œuvres peintes dans les airs. Avec un cristal de pictomentien, vous pourrez utiliser des magies picturales depuis votre sacoche comme le Picto Pompon.

Des équipements pour votre Palico et votre Seikret seront également disponibles en plus du skin « chocobo » déjà annoncé, mais aussi des accessoires, des cosmétiques et des émotes.

La collaboration sera disponible via une mise à jour gratuite le 29 septembre prochain.

Le Nu Udra Alpha suprême et un festival pour Halloween

Le Nu Udra alpha suprême sera le troisième monstre de cette catégorie à faire son apparition dans le jeu de chasse. Outre sa grande difficulté, le vraincre vous permettra de récolter des matériaux exclusifs pour de nouveaux équipements. On précise qu’il faut avoir atteint de rang de chasseur 100 avant de pouvoir l’affronter.

En plus des quêtes évènements qui arriveront au cours de l’automne, Capcom mettra la saison à l’honneur avec « le Festival de la Concorde : la Veillée des rêves » qui mettra un ambiance horrifique propice à la période d’Halloween. De nombreux cosmétiques pourront être récupérés à cette occasion.

Le Nu Udra Alpha Suprême et le Festival de la Concorde seront disponibles le 22 octobre prochain via une mise à jour gratuite.

La grande mise à jour 4 avec le Gogmazios

Capcom a bouclé ce segment Monster Hunter Wilds avec un gros teasing : l’arrivée du Dragon Ancien Gogmazios. Apparu pour la première fois dans Monster Hunter 4 Ultimate, ce retour devrait plaire aux chasseurs en manque de joutes spectaculaires. La grande mise à jour 4 sera disponible au cours du mois de décembre 2025 et mettra également à jour le festival de Concorde avec une atmosphère hivernal à l’approche de Noël.

Ryozo Tsujimoto, producteur du jeu, a également évoqué que l’équipe était à l’œuvre pour améliorer le confort de jeu. Même si cela n’a pas été évoqué directement, cela fait écho aux soucis de performances, toujours pointés du doigt par les joueurs, notamment sur PC.