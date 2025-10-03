Final Fantasy VII Remake Part 3 ne sera pas impacté de manière négative par le virage multiplateforme de Square Enix

La version Xbox Series S semble tout de même poser un petit souci

Naoki Hamaguchi a répondu à cette question chez Easy Allies. Pour lui, Final Fantasy VII Remake Part III ne souffrira pas de ce virage multiplateforme, dans la mesure où des équipes distinctes sont prévues pour chaque plateforme. Il indique que le développement de ce troisième épisode avance bien, au même titre que la version Switch 2 de Rebirth. Il évoque tout de même une version Xbox un peu plus difficile à mettre en place, surtout à cause de la Series S, même s’il ne l’évoque pas directement :

« Nous avons des équipes dédiées travaillant sur chaque plateforme afin que notre approche multiplateforme n’impacte en rien le développement. Le développement de Nintendo Switch 2 Rebirth et du troisième volet se déroule sans problème. Concernant la version Xbox, comme beaucoup d’autres éditeurs, je pense que nous avons constaté des problèmes de mémoire par rapport aux autres plateformes. Mais concernant les versions Switch 2, l’équipe de développement principale travaille d’arrache-pied. Par conséquent, je pense que nous sommes plutôt confiants quant au produit final. Nous avons reçu d’excellentes critiques pour FF7 Remake Intergrade, alors j’espère que les fans l’attendent avec impatience. »

Globalement, le réalisateur ne cesse de se montrer rassurant pour ce dernier épisode, en ayant récemment évoqué la question du budget du jeu, qui ne sera pas impacté par les ventes du deuxième épisode (qui sont bonnes selon lui). On a maintenant hâte de voir tout ce qu’il avance dans une première présentation, qui pourrait arriver assez tôt.