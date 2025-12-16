La démo de Final Fantasy VII Remake est maintenant disponible sur Switch 2 et Xbox Series

Testez ces portages avant leur sortie

Et pour effacer certains doutes (ou les confirmer), vous pouvez dès maintenant vous essayer à une démo de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Xbox Series et Nintendo Switch via le Microsoft Store et l’eShop. Cette démo (d’environ 8 Go) est la même que celle disponible sur les autres plateformes, c’est-à-dire qu’elle vous propose de parcourir le premier chapitre du jeu et l’arrivée de Cloud & Avalanche dans le premier réacteur à faire exploser à Midgar. Vous pourrez ensuite transférer votre sauvegarde vers le jeu complet.

Un bon moyen de savoir si ce portage tourne correctement, surtout sur la console de Nintendo. Et si vous voulez un premier avis à ce sujet, vous pouvez consulter notre aperçu réalisé lors de la Paris Games Week.

Une nouvelle vidéo pour ces versions a été publiée, même si elle n’est pas représentative du contenu de la démo. Final Fantasy Remake Intergrade sera disponible sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 dès le 22 janvier 2026. Précommander le jeu (jusqu’au 31 janvier 2026) donnera aussi accès à une copie numérique de Final Fantasy VII (l’original), tandis que la précommande de l’édition physique du titre sur Switch 2 vous récompensera par un booster de cartes Magic Final Fantasy.