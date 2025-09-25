Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth s’exprime sur les ventes du jeu et l’état de sa suite, ainsi que sur les game-key cards

Les ventes sont suffisantes, merci de ne pas s’inquiéter

Square Enix l’a dit, les ventes de Final Fantasy VII Rebirth n’ont pas été incroyables, mais le titre est très loin d’être qualifié comme un échec commercial pour autant. Surtout depuis la sortie de sa version PC, qui lui a permis de se refaire une santé. Et on imagine que ses portages Xbox et Switch 2 augmenteront encore plus la rentabilité du projet.

Hamaguchi a voulu rassurer les fans inquiets sur les ventes du jeu, en estimant que tout allait bien et que le troisième épisode aura tout le soin (ou l’argent) qu’il mérite :

« Le deuxième opus, FFVII Rebirth, a rencontré un franc succès sur PS5 et PC. Je sais que certains fans ont exprimé des inquiétudes, mais soyez rassurés : nous serons en mesure de proposer un troisième volet digne de ce nom et de grande qualité. »

Il continue en indiquant que le développement de ce troisième et dernier épisode progresse très bien, avec une grande partie du contenu qui est déjà jouable en interne :

« Le développement avance à un rythme soutenu et le jeu prend forme. Une grande partie du contenu est déjà jouable, et la direction et la forme du jeu sont bien définies. Actuellement, l’équipe se concentre sur le perfectionnement de tous les éléments. »

Pas de panique donc, ce dernier épisode ne souffrira du tiède lancement de Final Fantasy VII Rebirth, et Square Enix a toujours confiance en sa marque fétiche, notamment maintenant qu’elle n’est plus limitée à une seule plateforme.

Quid des game-key cards sur Switch 2 ?

Et en parlant d’autres plateformes, cette trilogie arrivera aussi sur Switch 2 avec un premier épisode prévu pour le début d’année 2026. Final Fantasy VII Remake arrivera bien sur la console de Nintendo, avec une édition physique qui comprendra une game-key card. Un format controversé auprès du public, ce que Hamaguchi comprend parfaitement, comme il l’indique chez JPGames. Toutefois, il veut aussi faire passer le message que les cartouches Switch 2 peuvent poser problèmes pour certains jeux, et ce n’est pas qu’une question de place.

Si cela rentre bien entendu en compte, il pointe du doigt la vitesse de ces cartouches, qui est très inférieure à ce qui peut produire un SSD. Une opinion qui rejoint celle d’Ubisoft Massive à propos du portage de Star Wars Outlaws, et qui est visiblement un problème partagé par beaucoup de studios, même si certains comme CD Projekt Red parviennent à s’en sortir.