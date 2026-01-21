Final Fantasy VII Remake Intergrade tourne comme un charme sur Switch 2, à un détail près

Conditions de test : Nous avons joué à la version Switch 2 de Final Fantasy VII Remake Intergrade pendant environ une quinzaine d’heures, principalement en mode portable tout en testant le mode docké. Sur les comparatifs que vous verrez ci-dessous, l’image Switch 2 est tout le temps celle de gauche, et l’image PS4 est tout le temps à droite.

Six ans plus tard

Dans l’éventualité où vous auriez manqué un chapitre et où ce remake serait totalement passé sous votre radar, sachez juste que Final Fantasy VII Remake Intergrade est le premier « épisode » d’une trilogie ayant pour but de remettre au goût du jour le JRPG culte, mais d’une façon parfois inattendue. Le remake prend en effet quelques libertés afin de proposer une aventure plus dense et plus complète, notamment en prenant plus de temps pour développer certains arcs scénaristiques (voire en rajouter) ainsi que certains personnages qui n’avaient jusqu’ici qu’un rôle de fonction.

Tous ces changements n’ont pas forcément plu à celles et ceux qui attendaient une copie conforme de Final Fantasy VII, simplement réactualisée à coup d’Unreal Engine 4, mais le pari de Square Enix s’est tout de même montré payant. Même lorsqu’il s’agissait de bousculer les fondamentaux du système de combat, un sacrilège pour beaucoup. Ce remake est résolument plus porté vers l’action grâce à des combats en temps réel, même si la présence d’une pause active est déterminante au fur et à mesure que l’on grimpe dans le niveau de difficulté.

Une grande réussite qui nous fait facilement oublier le tour par tour, surtout quand le spectacle est porté par une sublime réinterprétation des thèmes cultes de cet épisode, avec des morceaux qui s’adaptent au rythme de ce qu’il se passe à l’écran. Et si l’on parle de Final Fantasy VII Remake Intergrade, c’est parce que cette version englobe avec elle le DLC consacré au personnage de Yuffie, qui peut se jouer de manière indépendante.

L’un des meilleurs portages de la Switch 2

Cette version était d’ailleurs sortie sur PS5 et PC, et pourtant, en jouant à cette version Switch 2, tout nous fait plutôt penser à la version PS4. Et n’allez pas croire que l’on glisse ici un tacle à la jugulaire de ce portage, tant la version PS4 se portait déjà très bien. Certes, en 2026, sur une console toute récente, ce n’est pas forcément ce que tout le monde attend, mais compte tenu des limitations techniques de la nouvelle machine de Nintendo, le résultat reste satisfaisant. Et croyez-nous, le système de capture de la Switch 2 ne rend pas tout à fait honneur à ce que l’on a pu voir à l’écran. Vous pouvez le voir sur ces comparatifs ci-dessous, qui montrent d’ailleurs que la version Switch 2 parvient parfois à proposer un meilleur rendu que la version PS4.

Comprenez aussi par là que la plus grosse différence avec les versions plus « modernes » du titre se situe au niveau du framerate de ce portage. Sur Switch 2, Final Fantasy VII Remake Intergrade se limite à 30 images par seconde, ce qui n’est réellement gênant que durant les premiers instants, le temps que votre œil se réhabitue à cette fréquence. Et il le fera rapidement puisque le framerate a le mérite de rester stable dans la grande majorité des cas. Même dans le bidonville du secteur 7, qui est pas mal fréquenté, rien n’est à noter malgré une distance d’affichage des PNJ qui n’est pas encore optimale (mais on est dans l’ordre du petit détail). Même chose pour Wall Market, qui est pourtant très chargé d’effets visuels.

Seules quelques cinématiques de moindre importance semblaient avoir un tout petit peu plus de difficulté dans les premiers chapitres, mais cela était peut-être causé par quelques effets de lumière à corriger. Cependant, le reste de l’éclairage est tout à fait correct et se rapproche parfois de celui de la version PS5 avec de jolis effets de particules.

Le résultat reste donc très correct sur grand écran, mais c’est en mode portable que ce portage brille particulièrement. Là encore, aucune baisse de framerate à noter en plein milieu de l’action, et voir tout ce remake tourner sur un « petit » écran tel que celui de la Switch 2 est assez impressionnant. De là à dire qu’il s’agit actuellement de l’un des plus beaux jeux sur Switch 2, il n’y a qu’un pas que l’on franchira sans trop d’hésitation.

Quelques nuages à l’horizon

Alors oui, Square Enix n’a pas profité de cette nouvelle version pour tout corriger ce qui n’allait pas dans le jeu de base. Les vilaines textures des bidonvilles sont toujours là, l’horizon format JPG ne bouge pas et certains visages hors cinématiques ne rendent pas honneur aux personnages. Mais c’était attendu.

L’éditeur propose tout de même une mise à jour de confort (sur toutes les plateformes) venant ajouter quelques options appréciables, surtout si vous avez déjà joué au remake sur une autre plateforme ou si vous n’avez tout simplement pas envie de vous compliquer la vie. On parle ici d’options pour ajuster constamment votre niveau de HP et de MP, ou encore pour maximiser vos dégâts.

En bref, des fonctionnalités à activer si vous voulez jouer d’une seule main sans regarder l’écran, et si seule l’histoire de Final Fantasy VII Remake Intergrade vous intéresse vraiment. A contrario, si vous en avez marre d’entendre Cloud et compagnie discuter, vous pouvez désormais activer une avance rapide dans les cinématiques. Une option pour les passer existait déjà, mais cela permet surtout à certaines séquences intermédiaires (qui ne sont pas réellement des cinématiques) d’être accélérées. C’est gadget, on vous l’accorde.

Plus proche de la version PS4 que de la version PS5, cette version Switch 2 de Final Fantasy VII Remake Intergrade ne démérite jamais. En mode portable, le portage impressionne, en dépit d’un framerate certes stable mais limité à 30 fps. Pas de quoi pousser non plus celles et ceux ayant déjà terminé le jeu ailleurs à craquer pour cette nouvelle version, mais pour les autres qui ne possèdent qu’une Switch 2 à la maison, pas question de se priver. À voir si Final Fantasy VII Rebirth s’en sortira aussi bien malgré des décors nettement plus vastes, qui demanderont peut-être d’autres concessions.