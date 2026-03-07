Final Fantasy VII Remake Part 3 : La date du jeu devrait être révélée cette année, Bloomberg dévoile de nouvelles infos

Le titre devrait enfin être dévoilé d’ici quelques mois

Durant cette interview, le journaliste a pu évoquer toutes sortes de sujets à propos de Final Fantasy VII Remake Part 3, que ce soit autour du contenu du jeu, son développement, ou encore de la période à laquelle on devrait officiellement entendre parler du jeu. On fait le point sur les informations importantes à retenir de cet entretien chez Bloomberg :

Hamaguchi espère que le jeu sera dévoilé dans un futur assez proche, et ce sera forcément en 2026

L’équipe peaufine le jeu, les fondations étant déjà toutes en place

95% de l’équipe de Final Fantasy VII Rebirth est de retour sur ce troisième épisode, un sacré taux de rétention dans le milieu

Le Village Fusée sera bien présent , et l’histoire autour de l’espace devrait donc être intégrée

, et l’histoire autour de l’espace devrait donc être intégrée La région de Wutai sera l’une des plus importantes

Le Hautvent sera présent dans une grande partie du jeu

L’élevage de Chocobo ne sera peut-être pas présent, mais quelque chose lié aux Chocobo sera de la partie

Hamaguchi ne confirme rien, mais l’aventure pourrait démarrer dans la région du Grand Glacier (ce qui parait logique pour les fans du jeu original

Reste maintenant à savoir quand cet épisode sera révélé, même si on mettra une petite pièce sur le Summer Game Fest en juin prochain. D’ici là, rappelons que Final Fantasy VII Rebirth sortira le 3 juin sur Switch 2 et Xbox Series.