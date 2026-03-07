Final Fantasy VII Remake Part 3 : La date du jeu devrait être révélée cette année, Bloomberg dévoile de nouvelles infos
Rédigé par Jordan
Malgré le silence radio chez Square Enix à propos de Final Fantasy VII Remake Part 3, son réalisateur Naoki Hamaguchi se montre bien plus loquace et n’hésite pas à accorder des tas d’interviews pour préparer le terrain. Quelques informations à propos du jeu sont déjà connues, mais en voici des nouvelles en provenance de Bloomberg, puisque Jason Schreier a pu s’entretenir avec Hamaguchi pour lui soutirer certains détails qui valent le coup d’être notés.
Le titre devrait enfin être dévoilé d’ici quelques mois
Durant cette interview, le journaliste a pu évoquer toutes sortes de sujets à propos de Final Fantasy VII Remake Part 3, que ce soit autour du contenu du jeu, son développement, ou encore de la période à laquelle on devrait officiellement entendre parler du jeu. On fait le point sur les informations importantes à retenir de cet entretien chez Bloomberg :
- Hamaguchi espère que le jeu sera dévoilé dans un futur assez proche, et ce sera forcément en 2026
- L’équipe peaufine le jeu, les fondations étant déjà toutes en place
- 95% de l’équipe de Final Fantasy VII Rebirth est de retour sur ce troisième épisode, un sacré taux de rétention dans le milieu
- Le Village Fusée sera bien présent, et l’histoire autour de l’espace devrait donc être intégrée
- La région de Wutai sera l’une des plus importantes
- Le Hautvent sera présent dans une grande partie du jeu
- L’élevage de Chocobo ne sera peut-être pas présent, mais quelque chose lié aux Chocobo sera de la partie
- Hamaguchi ne confirme rien, mais l’aventure pourrait démarrer dans la région du Grand Glacier (ce qui parait logique pour les fans du jeu original
Reste maintenant à savoir quand cet épisode sera révélé, même si on mettra une petite pièce sur le Summer Game Fest en juin prochain. D’ici là, rappelons que Final Fantasy VII Rebirth sortira le 3 juin sur Switch 2 et Xbox Series.
Date de sortie : 29/02/2024